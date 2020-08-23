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Армия против народа: а Беларуси оценили "последний аргумент" Лукашенко

23 августа 2020, 16:55

Де-факто в Минске необъявленное военное положение, считает Андрей Стрижак.

минск, армия
На улицы Минска вывели армию / TUT.BY

В Беларуси на фоне беспрецедентных акций протеста и столкновений митингующих с силовиками власти вводят необъявленное военное положение.

Об этом заявил член белорусского Координационного совета Андрей Стрижак в эфире канала Украина 24.

"Власти пошли на введение войск, де-факто необъявленное военное положение на сегодняшний день в стране, по крайней мере в столице Минске. Говорят, что власть совсем заболела, и она уже не может использовать исключительно свои милицейские силы", — сказал он.

Белорусский оппозиционер подчеркнул, что позиция военных является неопределенной и нельзя спрогнозировать, на чьей стороне она будет в случае столкновений.

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"Но существует опасность, потому что никто не гарантирует, что войска не скажут, что они занимают нейтральную позицию, либо они наоборот переходят на сторону людей. Потому что есть милиция, а есть армия, у них совсем другие функции", - добавил Стрижак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске к местам проведения акций оппозиции перебросили грузовики с военными.

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В Министерстве обороны Беларуси пригрозили участникам массовых акций протеста, что они "могут иметь дело с армией".

новости Беларуси протест армия
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