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Новая эротика: Асмус снова разделась для фильма

Кристина Асмус, как утверждает режиссер / продюсер Алексей Учитель, снялась в новой эротической сцене.

29 июня 2020, 15:55
Асмус
Кристина Асмус снова разделась для фильма / УНИАН

Известный российский режиссер ("Дневник его жены", "Матильда") Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой". В эротической сцене для ленты снялась актриса Кристина Асмус.

Об этом сообщает портал Комсомольская правда со ссылкой на интервью Учителя.

"По сюжету там китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка. И эту героиню должна была сыграть Кристина Асмус", ‒ заявил он.

Учитель подчеркнул, что Асмус заранее прочла сценарий и согласилась на съемки.

"Потом выходит фильм "Текст", происходит вся эта история. И вот мне звонит агент и объясняет, что Кристина не может сниматься в нашей сцене", — рассказал он.

Читайте также"Что делает рука?": голую Кристину Асмус заподозрили в мастурбацииОднако, Учителю удалось переубедить Асмус, показав ей часть рабочего материала фильма.

"Она посмотрела и говорит: "Все. Давайте. Когда снимать?" Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?". "Это мое дело", — сказала она твердо и снялась замечательно", ‒ подытожил он.

Напомним, в минувшем году Кристина Асмус подверглась травле в Сети ‒ после того, как вышел фильм Текст. В нем она снялась в очень откровенной, на грани порно, сцене с актером Иваном Янковским. Жесткой травле подвергся и супруг Асмус ‒ комик Гарик "Бульдог" Харламов. В конце июня 2020 года Асмус и Харламов объявили о своем разводе после восьми лет брака.

Кристина Асмус фильм эротика откровенные снимки
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