УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Атака на столицу Австрии: власти уточнили число жертв теракта

3 ноября 2020, 08:14

В результате нападения погибли двое мужчин и одна женщина.

теракт в Вене
Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября / Фото Reuters

Во вторник утром, 3 ноября, президент Венской полиции Герхард Пюрстль заявил, что количество жертв теракта в Вене увеличилось до трех человек.

В результате нападения погибли двое мужчин и одна женщина, передает ORF.at.

Пюрстль также уточнил, что один из убитых террористов является радикальным сторонником ИГИЛ. Сообщается, что на нем был пояс со взрывчаткой, но это был манекен. Он также использовал штурмовую винтовку. Преступник был "нейтрализован" в 20:09.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один из террористов смог убежать. Полиция до сих пор его ищет. Местных жителей просят оставаться дома и не выходить без крайней необходимости. Сегодня, 3 ноября, дети могут не посещать школы.

В столице Австрии власти усилили меры безопасности. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что в город ввели военных.

Тем временем кандидат в президенты США Джо Байден и помощник действующего президента по нацбезопасности О'Брайен отреагировали на теракт в столице Австрии.

В частности, Байден призвал объединиться против ненависти и насилия.

"После ужасающего террористического нападения в Вене, Австрия, мы с Джилл молимся за жертв и их семьи. Мы все должны объединиться против ненависти и насилия", - написал демократ в Twitter.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Штаты поддерживают пострадавшие в последние дни страны Европы в борьбе с терроризмом.

"США молятся за жителей Вены. Такой ненависти и насилию нет оправдания. Мы поддерживаем Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с терроризмом", - указано в сообщении на странице Совета национальной безопасности США при Белом доме в Twitter.

Теракт в Вене - последние новости:

  • Вечером 2 ноября австрийские издания сообщили, что возле синагоги в центре Вены произошла стрельба. По данным СМИ, человек, открывший стрельбу, подорвал пояс со взрывчаткой. Погиб полицейский.
  • В полиции подтвердили, что в центре города произошло несколько перестрелок. В центре Вены запретили остановку общественного транспорта до окончания спецоперации.
  • Террористы атаковали сразу шесть локаций в Вене. По данным полиции, в городе могут быть рассредоточены до семи преступников.
  • Полиция ликвидировала 1 стрелка. По другой информации, он сам подорвал пояс смертника.
  • Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом.
  • Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщал, что в результате стрельбы в центре столицы погибли два человека, ранены - 15.
  • В МВД Австрии заявили, что теракт в Вене совершили исламские террористы. В частности, один из них симпатизировал "Исламскому государству". Чуть позже сторонники ИГ взяли на себя вину за теракт.

терроризм теракт Новости Австрии теракт в Вене
Сейчас вы просматриваете новость «Атака на столицу Австрии: власти уточнили число жертв теракта». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:24
Трамп откровенно высказался о теракте в Вене
08:15
Гороскоп на 3 ноября для всех: влиятельный заступник и неоценимая услуга Видео
08:14
Атака на столицу Австрии: власти уточнили число жертв теракта Видео
08:04
Сторонники Исламского государства взяли на себя вину за кровавый теракт в Вене Видео
07:32
Теракт в Вене: число жертв возросло, полиция ищет одного из нападавших Видео
Реклама
07:00
Выборы в США: Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах - соцопрос Видео
06:54
От Москвы убегает последняя постсоветская республика мнение
06:35
Какого числа последняя родительская суббота 2020 года и что делать
06:24
Головокружительные сумки-бродяги из 30-х вошли в моду на осень-зиму: фото Фото
06:03
Нельзя тянуть: астролог назвал оптимальную дату для второго тура выборов
06:00
Дипломат объяснил, как победа Байдена или Трампа отразится на позиции США по Украине Видео
05:35
"Похожа на трансика": Экс-Серебро показала "пирожок" в прозрачном белье Фото
05:02
Как справиться с проблемами с памятью - ответ ученых
04:24
Политолог объяснил, почему результаты выборов президента США непредсказуемы Видео
03:52
Эксперт рассказал, кого из украинцев не коснется повышение цены на газ Видео
03:48
Крачук откровенно высказался о плане Б Зеленского по Донбассу
03:47
Легендарная мужская стрижка цезарь опять стала популярной - фото Фото
03:17
Терпеть нужду - эксперты рассказали, чем опасен популярный среди женщин секс-тренд
02:30
Гороскоп на 4 ноября для всех: судьбоносные знакомства и залог успеха Видео
02:04
Врач объяснила, нужно ли закрывать школы на карантин
Реклама
01:42
Хейли Болдуин без лифчика светонула телом на пикантном фото
01:27
Врач назвала аргументы против украинской вакцины от Covid-19
01:20
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 подготовили сюрприз фанатам в честь Хэллоуина Видео
00:57
Еда против гриппа: врачи назвали продукты, которые помогут выздороветь Видео
00:32
Германия до конца осени ушла на жесткий карантин Видео
00:19
Когда отмечают День мужчин 2020 и что подарить на праздник
02 ноября, понедельник
23:59
В МВД Австрии озвучили подробности теракта в центре Вены: фото и видео 18+ Видео
23:22
Стало известно, как кандидаты в президенты США проведут день перед выборами
22:56
Президент припугнул нардепов возможностью роспуска Рады
22:33
Массовый расстрел в Вене возле синагоги: много погибших Видео
22:22
Зеленский назвал причину кризиса в сотрудничестве с МВФ Видео
22:12
Судья КСУ пообещал Зеленскому войну в случае роспуска суда Видео
22:08
Коронавирус в Украине рванул вперед и пересек отметку в 400 тысяч зараженных Видео
22:00
Секс во время месячных: особенности и правила безопасности Видео
21:37
Оккупанты Крыма сделали смелое заявление о водоснабжении
21:34
Пандемию Covid-19 правительства упускают из-под контроля – ВОЗ Видео
21:04
Эксперты рассказали, где в Украине труднее всего найти работу из-за Covid-19
20:56
На заседании фракции Зеленский агитировал за законопроект про КСУ Видео
20:53
В США спрогнозировали отказ Трампа или Байдена признавать поражение
20:48
Вкуснющее быстрое вино из винограда без сахара – пошаговый рецепт Видео
Реклама
20:36
"Ещё кое-что": Apple проведёт ещё одну презентацию в этом месяце Видео
20:35
В кровавом ДТП под Варшавой погибли украинки
20:33
США придумали способ остановить войну в Карабахе без РФ – Москва отреагировала Видео
20:10
ЦИК выложил в Сеть результаты выборов в местные советы
20:03
Арахамия поделился подробностями беседы с главой КСУ Видео
20:03
Убит один из военных предводителей Нагорного Карабаха Видео
19:54
Ученые дали пессимистический прогноз о следующих волнах СOVID-19 Видео
19:39
На iPhone появилась "секретная" кнопка, которую вы могли не заметить
19:36
Ядерный институт России оказался владельцем недр в Украине
19:36
Астролог назвал "черный период" для встреч и мероприятий Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять