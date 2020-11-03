Атака на столицу Австрии: власти уточнили число жертв теракта

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября / Фото Reuters

Во вторник утром, 3 ноября, президент Венской полиции Герхард Пюрстль заявил, что количество жертв теракта в Вене увеличилось до трех человек.

В результате нападения погибли двое мужчин и одна женщина, передает ORF.at.

Пюрстль также уточнил, что один из убитых террористов является радикальным сторонником ИГИЛ. Сообщается, что на нем был пояс со взрывчаткой, но это был манекен. Он также использовал штурмовую винтовку. Преступник был "нейтрализован" в 20:09.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один из террористов смог убежать. Полиция до сих пор его ищет. Местных жителей просят оставаться дома и не выходить без крайней необходимости. Сегодня, 3 ноября, дети могут не посещать школы.

В столице Австрии власти усилили меры безопасности. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что в город ввели военных.

Тем временем кандидат в президенты США Джо Байден и помощник действующего президента по нацбезопасности О'Брайен отреагировали на теракт в столице Австрии.

В частности, Байден призвал объединиться против ненависти и насилия.

"После ужасающего террористического нападения в Вене, Австрия, мы с Джилл молимся за жертв и их семьи. Мы все должны объединиться против ненависти и насилия", - написал демократ в Twitter.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Штаты поддерживают пострадавшие в последние дни страны Европы в борьбе с терроризмом.

"США молятся за жителей Вены. Такой ненависти и насилию нет оправдания. Мы поддерживаем Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с терроризмом", - указано в сообщении на странице Совета национальной безопасности США при Белом доме в Twitter.

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