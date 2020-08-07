УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Индии назвали возможную причину крушения самолета

7 августа 2020, 20:52

Авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий.

  • Авиакатастрофа в Индии Фото: aviatorpranoy / Twitter
  • Авиакатастрофа в Индии Фото: aviatorpranoy / Twitter
  • Авиакатастрофа в Индии Фото: aviatorpranoy / Twitter
  • Авиакатастрофа в Индии Фото: aviatorpranoy / Twitter
  • Авиакатастрофа в Индии Фото: aviatorpranoy / Twitter
  • Авиакатастрофа в Индии Фото: aviatorpranoy / Twitter

В Индии озвучили предварительное заключение, что крушение самолета Air India Express, который летел из Дубая в индийский город Кожикоде, могло произойти из-за погодных условий.

Как передает NDTV, аэропорт расположен в провинции Керала, где на протяжении последних суток шел сильный дождь, были наводнения и оползни. В регионе и сейчас наблюдаются существенные осадки.

Представитель Air India Express утверждает, что самолет и занесло во время посадки на скользкой взлетно-посадочной полосе.

Официальная причина авиакатастрофы пока не озвучена, ее назовут после того, как власти проведут расследование обстоятельств крушения.

На месте катастрофы проводят операцию по спасению пассажиров. По данным полиции, погибли 14 человек, а 15 серьезно пострадали. На борту находились 195 человек, в том числе десять детей. Погиб один из пилотов, второй пилот находится в критическом состоянии.

Напомним, в Индии произошла авиакатастрофа - самолёт со 191 человеком на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке и развалился на две части.

Как ранее сообщалось, официальный Тегеран заявил, что Иран согласен выплатить Украине компенсации за сбитый в январе 2020 года украинский пассажирский самолет Boeing компании МАУ. Однако в ближайшее время выплат ждать не стоит.

новости Индии авиакатастрофа жертвы
Сейчас вы просматриваете новость «В Индии назвали возможную причину крушения самолета». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:46
Усиленная охрана и новый ремонт: СМИ показали шикарный особняк Разумкова под Киевом
21:26
"Мы с вами похожи": украинский журналист поговорил с жителями разрушенного Бейрута Фото
20:59
Задержание украинских журналистов: в МИД ответили на выпад Минска
20:52
В Индии назвали возможную причину крушения самолета Фото Видео
20:37
Начались съемки шоу Холостячка с Ксенией Мишиной
20:33
Ситуация ухудшается: в Минздраве анонсировали жесткие меры из-за COVID-19
20:20
Отказался надеть маску: в Испании самолет экстренно приземлился из-за украинца
20:03
В Минздраве рассказали, как Харьков за один день оказался в красной и зеленой зонах Видео
20:02
Фильм Мулан в Украине получил новую дату выхода Видео
19:52
Бунтующие областные центры выведут из "красной" зоны карантина: в МОЗ назвали причину Видео
19:45
Лукашенко объяснил, почему назвал Путина последним диктатором Европы
19:34
"Персиковая афера": Елена-Кристина Лебедь показала ягодицы на пикантном фото
19:27
Обвиняют Covid-19: в Луцке младенец впал в кому после прививки Видео
19:08
Истории Аркадии - Netflix готовит еще один мультсериал Видео
19:05
Самолет развалился на части: в Индии в результате авиакатастрофы есть жертвы Видео
19:01
В Беларуси задержали журналистов из Украины
18:49
США учредили санкции против главы администрации Гонконга
18:40
Каким областям Украины не светит ослабление карантина: свежие данные Минздрава
18:10
Укрзализныця запустила серию электричек: куда можно уехать
18:05
Жесткий карантин: Киеву грозят новые ограничения - СМИ
18:04
Военное положение в Беларуси: Лукашенко рассказал о жестких мерах в борьбе с COVID-19 Видео
17:58
В Telegram бот распространял личные данные украинских военных
17:40
Волшебники Легенды Аркадии - сюжет, актеры и когда смотреть Видео
17:30
Кабмин готовит новое смягчение карантина: СМИ рассказали подробности
17:29
В Украине изменятся правила работы службы такси
17:28
Виктор Павлик опубликовал трогательное видео в память о сыне Видео
17:19
Харьков снова в зеленой зоне: в Минздраве поменяли свое решение
17:17
Украина готова возобновить поставки воды в Крым: Шмыгаль назвал главное условие
17:06
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 августа: конец черной полосы и помощь покровителей Видео
17:01
Суд не позволил рейдерам безосновательно арестовать имущество "Агроинвест Холдинга", – сообщение компании
17:00
Коронавирус в Украине и мире 7 августа: число больных преодолело новую психологическую отметку Видео
16:56
Повышение тарифов на воду: в КГГА рассказали, что ждет киевлян
16:51
Хитрый план: Лукашенко предложил свою "коронавирусную" кровь для оппозиции
16:49
Предложенные НКРЭКУ изменения допустимых небалансов для поставщиков газа приведут к повышению тарифов для населения - ассоциация
16:44
"Обострение агрессии": астролог назвал очень опасные дни августа
16:30
"Смести с лица земли жидомасонов": во Львове разгорелся антисемитский скандал
16:29
Как украинские и российские артисты массово отказались выступать на концерте Лукашенко
16:14
Украина призвала освободить территории Грузии от войск России: в Киеве сделали заявление
16:09
Политтехнолог раскрыл новую стратегию Путина по Украине
15:40
Украинцев предупредили об отключении газа: кому не повезет Видео
15:29
У Зеленского рассказали, какие препараты для лечения COVID-19 тестируют в Украине
15:26
Новые болезни в мире: названа крупнейшая движущая сила
15:00
Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Сергея Мельника и Арама Арзуманяна Видео
14:58
Украина готовится к новому разведению сил на Донбассе: у Зеленского сделали анонс
14:52
"Никаких ограничений": Кернес поднял бунт из-за карантина Видео
14:47
"Переночевать, поесть и выпить": Зеленский рассказал о визите на передовую на Донбассе
14:42
Когда Киев покинет жара: синоптик назвала даты Видео
14:13
Путин и Лукашенко обсудили задержание в Беларуси боевиков РФ: детали разговора Видео
14:01
В Украине обновили зоны карантина: какие города и районы ждут жесткие ограничения
13:57
Кравчук рассказал, в каком случае поедет на оккупированный Донбасс
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять