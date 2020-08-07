В Индии назвали возможную причину крушения самолета

В Индии озвучили предварительное заключение, что крушение самолета Air India Express, который летел из Дубая в индийский город Кожикоде, могло произойти из-за погодных условий.

Как передает NDTV, аэропорт расположен в провинции Керала, где на протяжении последних суток шел сильный дождь, были наводнения и оползни. В регионе и сейчас наблюдаются существенные осадки.

Представитель Air India Express утверждает, что самолет и занесло во время посадки на скользкой взлетно-посадочной полосе.

Официальная причина авиакатастрофы пока не озвучена, ее назовут после того, как власти проведут расследование обстоятельств крушения.

На месте катастрофы проводят операцию по спасению пассажиров. По данным полиции, погибли 14 человек, а 15 серьезно пострадали. На борту находились 195 человек, в том числе десять детей. Погиб один из пилотов, второй пилот находится в критическом состоянии.

Напомним, в Индии произошла авиакатастрофа - самолёт со 191 человеком на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке и развалился на две части.

Как ранее сообщалось, официальный Тегеран заявил, что Иран согласен выплатить Украине компенсации за сбитый в январе 2020 года украинский пассажирский самолет Boeing компании МАУ. Однако в ближайшее время выплат ждать не стоит.