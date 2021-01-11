Авиакатастрофа в Индонезии: Боинг разбился при ударе о поверхность воды

Авиационный эксперт рассказал, что могло спровоцировать внезапное пикирование лайнера.
Потерпевший крушение в Индонезии Boeing 737-524, на борту которого находились 62 человека, разбился при ударе о поверхность воды.
Об этом заявили индонезийские следователи и исключили разрыв самолета в воздухе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Поисково-спасательная группа обнаружила место крушения Boeing. По словам военного командира Хади Тьяджанто, водолазы обнаружили обломки лайнера на глубине в 23 метра.
По словам бывшего руководителя расследования авиационных происшествий Федерального управления гражданской авиации США Джеффри Гузетти, без доступа к бортовым самописцам невозможно сказать, что могло спровоцировать внезапное пикирование лайнера. Среди возможных сценариев - замешательство летного экипажа, проблемы с оборудованием, механические отказы или даже преднамеренное действие.
Авиационный аналитик Джерри Соэджатман добавил, что предварительные показания полетных данных, переданных самолетом через систему автоматического зависимого наблюдения и трансляции, показали "возможную дезориентацию" пилотов.
Катастрофа Boeing 737-524 в Индонезии – о чем сообщалось ранее:
- 9 января в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты. Это первая крупная авиакатастрофа 2021 года.
- На борту находились 62 человека, 50 из них - пассажиры, в том числе семеро детей и трое младенцев, а также два пилота, четыре бортпроводника и шесть членов экипажа. На борту не было иностранных граждан..
- Позже нашли остатки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда в Яванском море.
- Также сообщалось, что найдены "черные ящики" индонезийского самолета.