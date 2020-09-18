Автор Nexta объяснил, почему Россия не сможет поглотить Беларусь

Существует 31 дорожная карта по интеграции России и Беларуси
В данный момент поглощение Россией республики Беларусь вряд ли возможно. У РФ есть свои внутриполитические проблемы, тогда как Лукашенко не знает, что делать с протестами в государстве.
Об этом заявил создатель главного медиаресурса белорусских протестов Telegram-канала Nexta Степан Путило в интервью российскому блогеру Юрию Дудю.
По его словам, вряд ли именно сейчас Россия присоединит Беларусь. Однако действительно есть разговоры о документе, в котором детально прописана глубинная интеграция двух страны.
"Сейчас это практически невозможно. В России свои проблемы – голосования, в Беларуси протесты – Лукашенко не знает, что делать. Версия объединения из повестки вылетела. Хотя некоторые говорят о 31-й дорожной карте, которая приведет к объединению высших органов власти. Но я не думаю, что это в ближайшее время произойдет", - подчеркнул Путило.
Ранее Путило заявил, что Александр Лукашенко в связи со сложившимися обстоятельствами не уверен в собственном будущем. Действующий глава РБ не представляет своей жизни без президентства, поэтому единственным выходом для него станет побег из страны.
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