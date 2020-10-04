Азербайджан допустил прекращение военной операции в Нагорном Карабахе

Алиев назвал условие перемирия с Арменией.
Официальный Ереван готов прекратить проведение контрнаступательной военной операции в районе Нагорного Карабаха в том случае, если Ереван предложит механизм вывода армянских войск с территории непризнанной НКР.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает RT.
По его словам, Баку готов к переговорам с Ереваном, однако нужно для начала утвердить основу дискуссии. Азербайджан свернет военную операцию в Карабахе в том случае, если Армения предложит вариант деоккупации городов Нагорного Карабаха.
"Решение конфликта с Арменией должно идти через диалог, но для переговоров должна быть основа. Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения предложит повестку вывода своих войск из городов в Нагорном Карабахе", - сказал Алиев.
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