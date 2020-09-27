Как Азербайджан и Армения начали битву за Нагорный Карабах

Азербайджан и Армения выдвигают обоюдоострые обвинения в обострении конфликта в Нагорном Карабахе / Reuters

В воскресенье утром, 27 сентября, стало известно о возобновлении замороженного конфликта в районе непризнанной республики Нагорный Карабах. Ереван и Баку обвиняют друг друга в обстрелах и делают заявления о готовности к серьезному вооруженному противостоянию. Возобновился один из самых старых этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве.

Что произошло

Утром, 27 сентября, в Армении заявили, что Азербайджан инициировал нападение на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, обстреляв Арцах и уничтожив силы армянской противовоздушной обороны. Армянская сторона сбила боевой вертолет вооруженных сил Азербайджана. Кроме того, в МИД Армении утверждают, что Азербайджан обстрелял ракетами населенные пункты Нагорного Карабаха.

В связи с этим Ереван объявил всеобщее военное положение и всеобщую военную мобилизацию. Вслед за заявлением армянского премьер-министра Никола Пашиняна последовал призыв и президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, объявившего аналогичные меры на территории непризнанной республики.Читайте такжеКому выгоден и чем опасен конфликт Армении и Азербайджана

В Азербайджане, в свою очередь, заявляют, что инициатором возобновления конфликта стала Армения. По данным Минобороны, 27 сентября около 6:00 армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские позиции во фронтовой зоне из крупнокалиберных орудий. Также были обстреляны населенные пункты. В связи с этим вооруженные силы объявили о начале полномасштабной наступательной операции.

Также в Азербайджане утверждают, что информация о нанесении армянами урона азербайджанской армии не соответствует действительности.

В Баку сообщают, что азербайджанские войска взяли под контроль 6 сел на Физулинско-Джабраильском направлении. Однако в Армении данную информацию опровергают.

Реакция мира

Украина

Официальный Киев не делал жестких заявлений в адрес Еревана и призвал стороны к поиску компромисса в дипломатической плоскости.

"МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнуем родственникам и близким погибших", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Турция

В Анкаре назвали виновником обострения ситуации Армению и обвинили Ереван в провокации и терроризме. Турция пообещала предоставить всеобъемлющую помощь Баку в том случае, если Азербайджан обратится с такой просьбой.

"Осуждаем подлые провокации Армении. Турция будет до конца поддерживать Азербайджан в борьбе за сохранение целостности страны", - отметили в Минобороны Турции.

"Решительно осуждаем провокацию Армении. Эта провокация является открытым нарушением международного права и привела к гибели гражданского населения", - подчеркнули в турецком МИД.

Россия

Россияне уже провели переговоры с армянской стороной и призывают Баку и Ереван урегулировать конфликтную ситуацию.

"Глава МИД России Сергей Лавров по телефону выразил армянскому коллеге серьёзную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения с Карабахом, подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня", - утверждают в российском МИД.

Страны Евросоюза также призывают Азербайджан и Армению прекратить эскалацию конфликта.

США свою официальную позицию по данному вопросу пока не высказали.Читайте также"Украина, не провоцируй": в Армении облили борщом украинское посольство

Главные заявления

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 сентября, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Армения готовится к военным маневрам в Нагорном Карабахе и уже сконцентрировала на линии разграничения свои войска.

"Они (армяне) готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас", - сказал Алиев.

Также азербайджанский президент сделал заявление об освобождении нескольких сел в районе Нагорного Карабаха.

"Могу сказать, что операция проходит успешно… Могу сказать, что в результате успешной операции нанесен большой урон вооруженным силам врага. В связи с этим поздравляю азербайджанский народ", - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что Азербайджан может напасть на Ереван. А сам конфликт может выйти далеко за пределы Южно-кавказского региона.

"Армянский народ готов дать достойный ответ агрессии Азербайджана", - сказал Пашинян.Читайте такжеАзербайджан допускает большую войну с Арменией

Конфликт в Нагорном Карабахе