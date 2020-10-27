Азербайджан и Армения заспорили из-за ликвидации генерала Нагорного Карабаха

Ереван и Баку в очередной раз опубликовали два пакета информации, которые противоречат друг другу.
В Азербайджане опубликовали новость о гибели министра обороны и командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна.
Портал Haqqin обнародовал видеоролик, на котором запечатлен якобы момент убийства генерала. Далее ‒ на видео можно рассмотреть автомобиль, в котором, по данным Баку, находился Арутюнян.
Машина ехала по дороге в сопровождении еще нескольких машин. Ее отслеживает оперативно-тактический средневысотный беспилотник, который затем стреляет ракетами. Подбитый и весь в огне автомобиль проезжает еще несколько метров и останавливается. Во второй половине видео можно увидеть, что рядом с догорающей машиной без движения лежат несколько человек.
Азербайджанские СМИ утверждают, что ликвидацию Арутюняна готовили в Минобороны страны совместно со спецслужбами. За машиной министра обороны Нагорного Карабаха установили постоянное наружное наблюдение. Удар по автомобилю был нанесен, когда Арутюнян направлялся на одну из боевых позиций.
В свою очередь, в связи с этим сообщением руководитель непризнанной республики Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook о том, что Джалал Арутюнян получил ранение и потому временно освобожден от должности министра обороны.
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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- Армяно-азербайджанский конфликт в районе Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой утром, 27 сентября. Армения обвинила Баку в ракетных ударах по территории непризнанной НКР, тогда как в Азербайджане заявили об армянской провокации и объявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что войска Баку контролируют уже более 100 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Азербайджанская военная операция продолжается.
- Алиев утверждает, что Азербайджан готов прекратить огонь в том случае, если международные посредники в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта уговорят Пашиняна сделать заявление о выводе армянских сил из Нагорного Карабаха.
- 26 октября Алиев рассказал о том, что войска Азербайджана взяли под контроль еще 18 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.