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Азербайджан и Армения заспорили из-за ликвидации генерала Нагорного Карабаха

27 октября 2020, 19:00

Ереван и Баку в очередной раз опубликовали два пакета информации, которые противоречат друг другу.

Карабах, конфликт
Конфликт в Нагорном Карабахе / Reuters

В Азербайджане опубликовали новость о гибели министра обороны и командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна.

Портал Haqqin обнародовал видеоролик, на котором запечатлен якобы момент убийства генерала. Далее ‒ на видео можно рассмотреть автомобиль, в котором, по данным Баку, находился Арутюнян.

Машина ехала по дороге в сопровождении еще нескольких машин. Ее отслеживает оперативно-тактический средневысотный беспилотник, который затем стреляет ракетами. Подбитый и весь в огне автомобиль проезжает еще несколько метров и останавливается. Во второй половине видео можно увидеть, что рядом с догорающей машиной без движения лежат несколько человек.

Азербайджанские СМИ утверждают, что ликвидацию Арутюняна готовили в Минобороны страны совместно со спецслужбами. За машиной министра обороны Нагорного Карабаха установили постоянное наружное наблюдение. Удар по автомобилю был нанесен, когда Арутюнян направлялся на одну из боевых позиций.

В свою очередь, в связи с этим сообщением руководитель непризнанной республики Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook о том, что Джалал Арутюнян получил ранение и потому временно освобожден от должности министра обороны.

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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:

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