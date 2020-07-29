Войска Турции в Азербайджане – это четкий сигнал Путину – Куса

Азербайджан и Турция - Война пока не началась, но Путину подали сигнал / GettyImages

То, что Турция де-факто перебросила войска в Азербайджан – это, по сути, политический шаг, который направлен на то, чтобы обозначить территорию интереса, пояснил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

Он подчеркнул, что все эти действия происходят в рамках двусторонних соглашений об обороне и военной безопасности, которые существуют между двумя странами конфликта.

Читайте такжеЭрдоган унижает Путина на глазах всего мира"Поэтому я не думаю, что в этих действиях Турции есть какой-то умысел с целью эскалации. Скорее, это больше посыл сигнала разным странам. В частности, горячим головам в Армении, которые рвутся продолжать конфликт. Еще один адресат этого сигнала – Россия, которую таким образом хотят предостеречь от излишней поддержки эскалации", – рассказал Куса в комментарии Главреду.

Эксперт отметил, что пока что турецкая внешняя политика остается вполне прогнозируемой.

"В целом нынешнее поведение Турции отвечает региональным амбициям, которые они демонстрируют соседним странам, в смежных регионах, таких как Черное море, Восточное Средиземноморье, включая и Кавказ", – резюмировал Куса.

Ранее Эрдоган жестко обратился к Путину. Он попросил Путина не вмешиваться в бои за провинцию Идлиб.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что Украина в ответ на российские учения Кавказ-2020, которые пройдут возле украинских границ в сентябре, проведет свои военные маневры. При этом военные учения нашей армии могут пройти в неожиданных местах.