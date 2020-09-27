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Азербайджан нанес удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха, есть жертвы

27 сентября 2020, 10:34

В Мартунинском районе погибли ребенок и женщина, ударам подверглись школы в Степанакерте.

Нагорный Карабах
Азербайджан нанес удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха / Reuters

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои. Без жертв не обошлось - омбудсмен республики (НКР) Артак Бегларян сообщил журналистам о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха.

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам омбудсмена, в Мартунинском районе погибли ребенок и женщина, ударам подверглись школы в Степанакерте.

"Масштабные повреждения гражданских объектов есть в многочисленных населенных пунктах", - отметил Бегларян.

Он также заявил, что ВС Азербайджана нанесли многочисленные удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха.

"Утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Степанакерт. Eсть потери среди населения и разрушения гражданских объектов", - говорится в заявлении Бегларяна, распространенном позднее в воскресенье его пресс-службой.

Омбудсмен призывает международное сообщество дать соответствующую оценку действиям Азербайджана.

Кроме того, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

В то же время министерство обороны Азербайджана заявило, что в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию по всему фронту.

"Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их", - отмечается в сообщении.

Международная реакция на войну в Нагорном Карабахе

Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Представитель президента Турции Ибрагим Калин добавил, что Анкара решительно осуждает нападение Армении.

Министерство иностранных дел России выступило с первым заявлением по поводу войны в Нагорном Карабахе: ведомство призвало обе стороны конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры для стабилизации ситуации.

Конфликт Армении и Азербайджана – о чем говорилось ранее:

  • 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения демонстрирует маневры, которые указывают на намерения Еревана начать большое военное противостояние в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Планы армянской стороны подтверждают данные азербайджанской разведки.
  • 12 июля 2020 года на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение. В Баку утверждают, что армянские военные реализовали маневр и хотели получить контроль над позициями на Товузовском направлении, вследствие чего применили артиллерию.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

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