Азербайджан назвал условие завершения военной операции в Нагорном Карабахе

Азербайджан назвал условие прекращения войны в Карабахе / Reuters

Азербайджан продолжит военную операцию в Нагорном Карабахе до полного вывода вооруженных сил Армении.

Об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД, передает Telegram-канал Sputnik Азербайджан.

По информации, такое заявление было сделано Азербайджаном в ходе специального заседания Постоянного Совета ОБСЕ.

Теперь Баку надеется, что Минская группа ОБСЕ осознает намерение Азербайджана "с полной серьезностью" и потребует от Еревана вывода ВС Армении "с оккупированных территорий".

"Азербайджан продолжит свои законные военные операции до тех пор, пока ВС Армении не покинут оккупированных территорий", - сказано в сообщении.

Война за Нагорный Карабах - о чем сообщалось ранее: