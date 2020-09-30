Азербайджан назвал условие завершения военной операции в Нагорном Карабахе

Дипломаты Азербайджана сделали заявление в ходе специального заседания Постоянного Совета ОБСЕ.
Азербайджан продолжит военную операцию в Нагорном Карабахе до полного вывода вооруженных сил Армении.
Об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД, передает Telegram-канал Sputnik Азербайджан.
По информации, такое заявление было сделано Азербайджаном в ходе специального заседания Постоянного Совета ОБСЕ.
Теперь Баку надеется, что Минская группа ОБСЕ осознает намерение Азербайджана "с полной серьезностью" и потребует от Еревана вывода ВС Армении "с оккупированных территорий".
"Азербайджан продолжит свои законные военные операции до тех пор, пока ВС Армении не покинут оккупированных территорий", - сказано в сообщении.
Война за Нагорный Карабах - о чем сообщалось ранее:
- 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе.
- 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль.
- 29 сентября в минобороны Армении заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении. По информации, пилот сбитого турецким F-16 армянского Су-25 погиб. Чуть позже официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении.
- Азербайджан принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
Автор: Адриана Бубновская