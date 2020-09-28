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"Азербайджан предупреждал": эксперт объяснил начало войны в Нагорном Карабахе

28 сентября 2020, 04:30

В июле в зону конфликта в Нагорном Карабахе привозились военная техника и оружие, утверждает Али Гаджизаде.

Нагорный Карабах
Азербайджан предупреждал о проблемах в Нагорном Карабахе - эксперт/ Reuters

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе не был заморожен и периодически обострялся. Азербайджанские войска начали ответное наступление после того, как обстреляли их позиции. В Баку не раз говорили о том, что в зону армяно-азербайджанского конфликта в НКР ввозились оружие и военная техника.

Об этом заявил политолог Али Гаджизаде в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, конфликт в зоне Нагорного Карабаха не был заморожен. В качестве примера приводятся события апреля 2016 года, когда были использованы тяжелая артиллерия, дроны и авиация, а также обострение 12-14 июля этого года на границе двух государств.

"И вот прошло буквально ничего, и мы видим полномасштабные военные действия практически по всей линии соприкосновения", - отметил аналитик.Читайте такжеКак Азербайджан и Армения начали битву за Нагорный Карабах

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что наступление армии Азербайджана началось после обстрела азербайджанских приграничных сел примерно в 6 утра. Примечательно, что еще ориентировочно с середины июля в зону конфликта свозились военная техника и оружие.

"Азербайджанская сторона не раз, на разных уровнях, начиная от министров и послов и заканчивая президентом, говорила о том, что армянская сторона готовится к войне, но никто на это не отреагировал", - подчеркнул Гаджизаде.Читайте такжеАзербайджан покончит с проблемой Нагорного Карабаха: Алиев сделал заявление

  • Напомним, в воскресенье, 27 сентября, с новой силой вспыхнул конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Ереване, азербайджанские войска нанесли ракетный удар по мирным населенным пунктам непризнанной НКР. В Баку парируют, что провокацию совершила Армения, обстреляв позиции Азербайджана, который начал контрнаступление.
  • Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные взяли под контроль 6 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Армения данную информацию опровергает.
  • Ереван в связи со сложившимися событиями принял решение о введении военного положения в стране и объявил мобилизацию.
  • Вслед за этим военное положение ввели и в Азербайджане. Оно начнется с понедельника, 28 сентября, и будет действовать по всей стране.

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