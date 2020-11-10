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Азербайджан сбил российский вертолет: Путин назвал имена жертв

10 ноября 2020, 17:45

В результате крушения вертолета погибли командир экипажа и старлей, сообщил президент.

Путин раскрыл имена жертв крушения российского вертолета в Армении – Новости России сегодня
Владимир Путин раскрыл имена жертв крушения российского вертолета в Армении / Reuters

Президент РФ Владимир Путин назвал имена членов экипажа российского вертолета, который в Армении сбил Азербайджан.

В результате крушения вертолета погиб командир экипажа Юрий Ищук, приводит слова российского лидера РИА Новости.

Глава государства добавил, что также погиб старший лейтенант Роман Федин.

Напомним, 9 ноября в Минобороны России сообщили, что над Арменией вблизи границы с Азербайджаном из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский военный вертолет Ми-24, погибли два члена экипажа погибли, а один – выжил, но получил травмы.

Позже Азербайджан взял на себя вину за сбитый вертолет. В МИД Азербайджана сообщили, что вертолет был сбит, в частности, из-за того, что находился близко к зоне боевых действий в темное время суток на малой высоте.

Азербайджанская сторона также отметила, что готова выплатить россиянам компенсацию.

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