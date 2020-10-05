Азербайджан ударил ракетами по столице Карабаха, иностранные журналисты покинули город

Столицу Нагорного Карабаха покинули иностранные журналисты / Reuters

Большинство иностранных журналистов покинули Степанакерт, столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), после начала обстрелов города. Утром в понедельник, 5 октября, минобороны Армении заявило, что Азербайджан с большой интенсивностью обстреливает город из ракет.

Об этом сообщает РИА Новости.

По информации, местные власти организовали для представителей зарубежной прессы автобусы, на которых они смогли уехать из Степанакерта.

Кроме того, стало известно, что иностранные журналисты в основном переместились в Горис, город на юге Армении рядом с Нагорным Карабахом. Армянские власти, в свою очередь, уже пообещали открыть там пресс-центр.

Оставшиеся в городе представители СМИ стараются не выезжать за его пределы и фиксируют происходящее в столице. Среди тех, кто еще находится в Степанакерте, много армянских журналистов.

Чуть позже в Telegram-канале РИА Новости появилась информация, что минобороны Армении сообщило о возобновлении наступательных действий ВС Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения.

Кроме того, армянское минобороны уточнило, что обстрел Степанакерта ведется из РСЗО "Смерч", "Полонез" и турецкой T-300 Kasirga.

В то же время минобороны Азербайджана заявило, что радиолокационные системы ПВО республики зафиксировали пуск ракет с территории Армении. Эту информацию армянское минобороны опровергло.

Война в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

Утром 5 октября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян выступил с обращением к Азербайджану. По словам Арутюняна, из-за недавних обстрелов, которые были проведены в том числе по Степанакерту, карабахские военнослужащие будут вынуждены перенести боевые действия вглубь азербайджанской территории.

4 октября армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики уничтожила военный аэродром Азербайджана в городе Гянджа.

4 октября Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по электрической подстанции столицы Нагорного Карабаха Степанакерта и оператору связи Карабах-телеком.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.