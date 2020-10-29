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Азербайджанские войска напали на российских военных на границе Ирана

29 октября 2020, 15:08

На территории заставы подорвали порядка четырех мин.

Азербайджан-Россия - Произошло нападение на российскую погранзаставу
Азербайджан-Россия: Произошло нападение на российскую погранзаставу / Reuters

Военные силы Азербайджана обстреляли погранзаставу России, которая расположена на границе Ирана.

Как сообщает проект WarGonzo 29 октября, на территории заставы подорвали порядка 4 мин.

При этом о пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что конфликт в Нагорном Карабахе расширяется: помимо войск Азербайджана и Армении там теперь находятся и военные пограничные пункты России. Фото этих пунктов опубликовали ВС Азербайджана.

Война за Нагорный Карабах: позиция Армении, Азербайджана и России

Армения является членом ОДКБ, вследствие чего Россия гарантирует ей безопасности в случае внешней военной интервенции. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва выполняет свои обязательства, однако гарантии не распространяются на Нагорный Карабах.

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