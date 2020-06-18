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В Беларуси КГБ арестовало главного претендента на победу в президентских выборах

18 июня 2020, 13:47

В Беларуси в преддверии выборов Александр Лукашенко продолжает неуклонную узурпацию власти. Оппоненты бессменного президента, у которого через несколько месяцев истекают полномочия, подвергаются угрозам и террору, а его сторонники подвергаются пыткам.

Виктор Бабарико
Виктор Бабарико / Мирон Климович, TUT.BY

18 июня, на следующий день после того, как кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико собрал 425 тысяч подписей в поддержку, что стало абсолютным рекордом в истории страны, он и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, были задержаны для допроса Департаментом финансовых расследований КГБ.

Как сообщают белорусские СМИ, им не дают выйти на связь, а адвокатов к политикам не пускают по причине "учений в здании". Одновременно с этим начались обыски в доме Бабарико. Как сообщают политические телеграм-каналы страны, от кандидата требуют отказаться от участия в выборах взамен на свободу.

До этого власти арестовали расчетный счёт Виктора Бабарико, на котором находился его избирательный фонд. Кандидата обвиняют в участии в ОПГ Белгазпромбанка, принадлежащего Газпрому.

Также власти обвиняют подругу семьи Бабарико, Светлану Купрееву в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее 9 млрд белорусский рублей (почти $4 млн).

Угрозы Тихановской

Другой кандидат в президенты, Светлана Тихановская собрала 100 тысяч подписей, необходимых для участия в выборах, но теперь подвергается давлению с требованием самоустраниться. Ее муж Сергей Тихановский был помещен в карцер СИЗО-1, во время обысков Читайте также"Трехпроцентный таракан": как в Беларуси зреет Майдан и конец эпохи Лукашенкоу него якобы нашли 900 тысяч долларов, а также завели уголовные дела, одно из которых - по статье 191 УК РБ (Воспрепятствование работе ЦИК).

Сама женщина во время поездки в Гомель для сдачи подписных листов получила по телефону угрозы расправы над ее детьми.

"Я нахожусь в Гомеле, я приехала сюда, чтобы начать сдачу подписей, собранных в мою поддержку, и на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей с условием того, что я не должна продолжать эту поездку. Передо мной стоит выбор: дети и дальнейшая борьба, думаю, мой выбор будет очевиден. Прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению", - предупредила она своих сторонников.

Лукашенко объявил войну всякому инакомыслию, в том числе одежде с принтами. После того, как в стране стали популярны футболки с надписью "ПСIХОЗ%", намекающей на поведение властей в связи с низким рейтингом президента, на завод-производитель пришла проверка из санстанции и потребовала прекратить производство.

Пытки

К противникам режима Лукашенко применяются методы, которые можно квалифицировать как пытки. Оппозиция называет действия властей попытками максимально запугать общество.

Читайте такжеЛукашенко пойдет на все, чтобы подавить майдан в БеларусиСреди них - запрет на передачи, отбор теплой одежды, запрет на бумагу и ручки, подселение в камеру к вшивым и заболевшим, недопуск адвокатов, лишение сна, помещение в карцер, заливание пола хлоркой, попытка провокации на силовые действия со стороны других арестантов, избиения и другие методы давления на задержанных. Белорусские активисты с большим опытом задержаний говорят, что подобного раньше не было.

Один из политиков, Павел Северинец, находясь в карцере, вскрыл вены в знак протеста против пыток в Беларуси – как его лично, так и других политических заключенных в стране.

Виктор Бабарико Александр Лукашенко Светлана Тихановская Сергей Тихановский выборы президента Беларуси
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