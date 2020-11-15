Баку дал Еревану отсрочку для вывода жителей-армян из Кельбаджарского района

Дата передачи Кельбаджарского района Азербайджану теперь не 15, а 25 ноября / GettyImages

Азербайджан разрешил продлить до 25 ноября время вывода армянского населения из Кяльбаджарского района, который находится теперь под контролем азербайджанской армии.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, передает 1news.az.

Соответствующее решение было принято, "исходя из принципов гуманизма", по просьбе армянской стороны, о которой сообщил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву президент России Владимир Путин.

"В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района – дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября", - заявил Гаджиев.

По его словам, сложности связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью, также возникли сложные погодные условия.

Как сообщал Главред, на выезде из Нагорного Карабаха образовалось множество дорожных заторов. Из районов, захваченных Азербайджаном, массово выезжают армяне.

При этом жители Карвачара спасают не только свое имущество, но и выкапывают останки своих родных и близких - чтобы уберечь могилы от осквернения.

Согласно мирному соглашению между Баку и Ереваном, Кельбаджарский район должен отойти Азербайджану.

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