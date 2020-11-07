Баку перерезал "дорогу жизни": эксперт объяснил поражение Еревана в битве за Карабах

Бои за Нагорный Карабах / @wwwmodgovaz

Армения потерпела поражение в битве за центральный район Нагорного Карабаха, заявил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Подразделения азербайджанской пехоты перерезали ключевую магистраль Лачин-Шуши и добились стратегического успеха - выход на трассу разрывает армянскую оборону в Карабахе надвое, написал он в своем Facebook.

"Теперь все снабжение армянского Карабаха завязано на единственную трассу Варденис-Мардакерт, которая с самого начала войны находится под обстрелом противника. Азербайджан продолжает наступление", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что азербайджанцы вышли на ближние подступы к Шуше, и находятся, по заявлениям армянских бойцов, не далее чем в 3-4 км от города.

"Азербайджанцы используют смелую тактику просачивания и находят разрывы в боевых порядках армян, причем целый ряд пехотных подразделений действует самостоятельно и в отрыве от главных сил", - отметил Бутусов.

/ censor.net

В свою очередь армяне активно отрабатывают район прорыва из артиллерии и минометов, сообщил он.

"Обстановка способствует обороне - направления наступления легко просчитываются, азербайджанцы в горах скованы в маневре. Подтянуть в горы бронетехнику и артиллерию они не могут. Дроны последние три дня применяются эпизодически и не оказывают системной поддержки войскам (…) В этих условиях азербайджанская пехота вынуждена самостоятельно решать задачи в контактном бою, а в данных условиях это неизбежно приводит к значительным потерям и низкому темпу продвижения", - пояснил эксперт.

Читайте такжеАлиев выдвинул условие прекращения огня в Карабахе и назвал датуОн добавил, что в Армении полностью осознают критическое положение в Карабахе.

"Битва за Карабах продолжается, никто не хочет отступать, признаков морального надлома ни у одной из сторон нет, обе армии сохраняют боеспособность, однако после перелома в боях за магистраль преимущество Азербайджана продолжает возрастать", - резюмировал Бутусов.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах