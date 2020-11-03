Баку ударил по Арцаху новым видом оружия – Карабах

Война за Карабах - Азербайджан применил новый вид оружия / @wwwmodgovaz

Война в Нагорном Карабахе продолжается. И сегодня непризнанная Нагорно-Карабахская республика обвинила Азербайджан в применении зажигательного кассетного боеприпаса против мирного населения.

"На территории Арцаха (название, которое применяет к себе сам Карабах – ред.) обнаружен применяемый врагом новый вид вооружения. Исследование показало, что это зажигательное кассетное оружие длиной около 40 сантиметров", – сообщается на странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Карабаха в Facebook.

В ведомстве уточнили, что подобные боеприпасы азербайджанские ВС используют для поджога территорий.

Стоит отметить, что применение подобного оружия запрещено Женевской и другими международными конвенциями.

Война в Нагорном Карабахе