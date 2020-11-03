Баку ударил по Арцаху новым видом оружия – Карабах

Боеприпасы азербайджанские ВС используют для поджога территорий, заявили в Госслужбе по ЧС Карабаха.
Война в Нагорном Карабахе продолжается. И сегодня непризнанная Нагорно-Карабахская республика обвинила Азербайджан в применении зажигательного кассетного боеприпаса против мирного населения.
"На территории Арцаха (название, которое применяет к себе сам Карабах – ред.) обнаружен применяемый врагом новый вид вооружения. Исследование показало, что это зажигательное кассетное оружие длиной около 40 сантиметров", – сообщается на странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Карабаха в Facebook.
В ведомстве уточнили, что подобные боеприпасы азербайджанские ВС используют для поджога территорий.
Стоит отметить, что применение подобного оружия запрещено Женевской и другими международными конвенциями.
Война в Нагорном Карабахе
- Вооруженная конфронтация между Арменией и Нагорным Карабахом достигла острой фазы утром 27 сентября. Армения обвинила азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Еревана и объявили о начале контрнаступательной операции.
- По мнению Пашиняна, войну в Нагорном Карабахе сможет остановить только размещение российских миротворцев в зоне боевых действий.
- В Кремле не исключают ввода миротворческого контингента в зону нагорно-карабахского вооруженного противостояния, однако подчеркивают, что реализация такого сценария зависит исключительно от Армении и Азербайджана.
Автор: Диана Беловодская