Баку взял под контроль новые районы в Нагорном Карабахе: Алиев сделал заявление

Азербайджанская армия отвоевала еще 18 поселений, ранее контролируемых силами Армении и непризнанной НКР.
Армия Азербайджана теперь контролирует ряд населенных пунктов в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах Нагорного Карабаха.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего обращения к народу в понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
В частности, в Зангиланском районе Баку контролирует села Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Рабенд, Йеникенд.
В Губадлинском районе азербайджанская армия установила контроль над селениями Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумаз, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан и городом Губадлы.Читайте такжеАлиев назвал число отвоеванных у Армении территорий в Нагорном Карабахе
Кроме того, войска Азербайджана отвоевали села Говшудлу, Софулу, Дагмашанлы, Кюрдляр, Ховузлу, Чялябиляр в Джебраильском районе.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский конфликт в районе Нагорного Карабаха достиг острой фазы утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего в Баку объявили о начале контрнаступательной операции.
- Стороны при участии международных посредников договаривались о перемирии 10, 18 и 26 октября, однако договоренности не были выполнены. Баку и Ереван выдвигают обоюдоострые обвинения в нарушении перемирия.
- Президент Азербайджана Алиев считает, что для перемирия в Нагорном Карабахе международные посредники должны оказать давление на Армению, которой следует вывести свои войска из зоны конфликта.
- По мнению Алиева, страны Минской группы ОБСЕ, которые выступают гарантом урегулирования вооруженной конфронтации, не хотят оказывать давление на Ереван. Если ситуация не изменится, Азербайджан будет готов бросить в бой в Нагорном Карабахе турецкие истребители F-16.