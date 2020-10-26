Баку взял под контроль новые районы в Нагорном Карабахе: Алиев сделал заявление

Алиев выступил с обращением к азербайджанцам, в котором рассказал о продвижении армии в Нагорном Карабахе/ president.az

Армия Азербайджана теперь контролирует ряд населенных пунктов в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах Нагорного Карабаха.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего обращения к народу в понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В частности, в Зангиланском районе Баку контролирует села Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Рабенд, Йеникенд.

В Губадлинском районе азербайджанская армия установила контроль над селениями Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумаз, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан и городом Губадлы.Читайте такжеАлиев назвал число отвоеванных у Армении территорий в Нагорном Карабахе

Кроме того, войска Азербайджана отвоевали села Говшудлу, Софулу, Дагмашанлы, Кюрдляр, Ховузлу, Чялябиляр в Джебраильском районе.

Конфликт в Нагорном Карабахе