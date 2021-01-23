"Банду Путина - под суд": в России начали "паковать" участников акции в поддержку Навального

В России проходят акции в поддержку Навального / скриншот из видео

В России в субботу, 23 января, начались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали после возвращения из Германии. Также люди протестуют в поддержку других политзаключенных.

Как сообщает DW, еще до начала митингов полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где они ждали, пока соберутся люди.

Вскоре на акцию в Хабаровске вышли около 700 человек. Они скандировали: "Мы не боимся!", "Банду Путина - под суд!" и "Путин - вор!". На площади разбросаны несколько фотографий российского президента.

Полицейские с мегафонами начали говорить, что акция в не согласована с властями, и потребовали от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытались оттеснить собравшихся с площади.

Вскоре начались одиночные задержания участников протеста. ОМОН применил дубинки при задержании.

По информации штаба Навального во Владивостоке, там омоновцы задерживают людей, вышедших на акцию солидарности с оппозиционным политиком. Во Владивостоке полностью перекрыта Светланская улица, по которой двигались участники шествия. Протестующие жалуются на снижение скорости мобильного интернета.

Чуть похже во Владивостоке начались столкновения протестующих и правоохранителей - в соцсетях появилось видео:

В то же время Пушкинская площадь в Москве полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции, сообщает интернет-издание SotaVision

По информации телеканала Дождь в Telegram, на Пушкинской задержали мужчину с табличкой "Я не боюсь". Его доставили в Тверской ОВД.

В Новосибирске к Дому офицеров стягивают автозаки и полицейских.

Кроме того, митинги начались в Южно-Сахалинске и Магадане, передает сетевое издание "Медиазона".

Как сообщает Медуза Live, в Якутске люди вышли на уличную акцию, несмотря на 50-градусный мороз. На площади Дружбы собрались около 300 человек. Задержаны пятеро.

Новость обновляется

Митинги в России – о чем сообщалось ранее: