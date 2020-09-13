Хакеры пригрозили Лукашенко ударом по главным сайтам Беларуси

Александр Лукашенко / Reuters

Белорусские хакеры из объединения Кибер Партизаны пригрозили Александру Лукашенко остановить работу налоговой, энергетической и банковской систем Беларуси, если 13 сентября 2020 во время масштабных акций протеста в стране силовики будут осуществлять массовые репрессии против протестующих

Об этом сообщается на канале Кибер Партизаны в мессенджере Telegram.

Кроме того, белорусские хакеры и IT-специалисты заявили ‒ Александр Лукашенко должен выйти на улицы Минска и принести извинения гражданам. Они заявляют ‒ если власти проигнорируют их требования, то они непременно "убьют рубль" и начнут блокировать банковские счета окружения Лукашенко.

"Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет. Оно вам надо?", — сказано в сообщении.

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Напомним, ранее Главред сообщал: