Хакеры пригрозили Лукашенко ударом по главным сайтам Беларуси

Хакеры и IT-специалисты требуют публичных извинений для белорусов от Александра Лукашенко
Белорусские хакеры из объединения Кибер Партизаны пригрозили Александру Лукашенко остановить работу налоговой, энергетической и банковской систем Беларуси, если 13 сентября 2020 во время масштабных акций протеста в стране силовики будут осуществлять массовые репрессии против протестующих
Об этом сообщается на канале Кибер Партизаны в мессенджере Telegram.
Кроме того, белорусские хакеры и IT-специалисты заявили ‒ Александр Лукашенко должен выйти на улицы Минска и принести извинения гражданам. Они заявляют ‒ если власти проигнорируют их требования, то они непременно "убьют рубль" и начнут блокировать банковские счета окружения Лукашенко.
"Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет. Оно вам надо?", — сказано в сообщении.
Читайте такжеКак Путин будет помогать Лукашенко давить протесты в стране
Напомним, ранее Главред сообщал:
- В Минске в воскресенье, 13 сентября 2020 года, проходит масштабная акция протеста "Марш героев".
- С самого утра силовики уже стянули в центр города автозаки и военную технику.
- закрыли семь станций метро ‒ "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская".
- Позднее представители местного оператора связи А1 сообщили ‒ по распоряжению органов власти 13 сентября была ограничена работа мобильного интернета в Минске.