"Батька, вперед!": появилось видео, как сторонников Лукашенко готовили к митингу

Участников митинга за Лукашенко учат, что кричать / Reuters

В Беларуси обнародовали видео, на котором запечатлена подготовка бюджетников к митингу в поддержку Александра Лукашенко, которых систематический свозят в Минск.

Ролик опубликовало издание Tyt.by. На кадрах можно увидеть людей, которых везут в автобусе и в дороге учат, как правильно вести себя на протесте.

"Батька, родина, Беларусь", "Беларусь — это мы", "Батька вперед, с тобою народ", "Только вместе и только вперед", - выкрикивает организатор, а пассажиры автобуса за ней повторяют по несколько раз.

Отметим, в Минск на митинг в поддержку Лукашенко людей с государственных предприятий свозили под угрозой увольнения и грозили лишением места в общежитии. Впрочем, некоторым за участие предложили отгулы на работе или материальную помощь. Из некоторых городов пустили специальные поезда, чтобы доставить участников митинга. К примеру, из Бреста в Минск прибыл поезд с 19 вагонами, которые полностью заполнены людьми.

"Учителей школ Витебска вчера уведомили об этом мероприятии, нужно по 2 человека со школы. Обещают материальную помощь и банкет после мероприятия",- рассказали журналистам беларусы.

Напомним, во вторник, 18 августа, на белорусском правовом портале появился список из 25 страниц, в котором указаны фамилии силовиков, получивших медали от президента Беларуси Александра Лукашенко за "Безупречную службу".

Медали силовики получили на фоне волны насилия в Беларуси, где после оглашения результатов выборов вспыхнули массовые протесты, сопровождавшиеся волной насилия со стороны силовиков в адрес белорусских граждан.