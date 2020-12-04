Байден анонсировал новый подход в отношениях с Москвой: к чему готовиться РФ

США будут стремиться восстановить тесные связи со странами Европы и Тихоокеанского региона.
Избранный президентом США демократ Джозеф Байден рассказал о том, какой будет политика Белого дома на международной арене.
Как подчеркнул он в интервью CNN, его администрация планирует придерживаться многостороннего подхода в политике в отношении России, Ирана и Китая.
В этом контексте он обратил внимание на то, что США будут стремиться восстановить тесные связи со странами Европы и Тихоокеанского региона. При этом он уверен в необходимости развернуть Европу в сторону Вашингтона.
Говоря о необходимости переговоров по иранской ядерной программе, Байден раскритиковал политику администрации Дональда Трампа по этому вопросу и отметил, что США не могут позволить, чтобы Тегеран получил в распоряжение ядерное оружие.
"Все это, я думаю, будут очень трудно. Но знаю одно: мы не можем сделать это в одиночку. И именно поэтому должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими", — добавил Байден.
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Отношения США и России: о чем сообщалось ранее
- Палата представителей и Сенат США окончательно согласовали максимальное ужесточение санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
- В совместном заявлении американских конгрессменов говорится, что подготовленный Палатой представителей законопроект о расходах на оборону содержал пункт, которое вносит поправки в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года.
- Ранее заместитель министр иностранных дел России Сергея Рябков заявил о том, что Россия не испытывает оптимизма по поводу избрания президентом США Джо Байдена и не видит никаких оснований для улучшения отношения двух государств.
- Однако Москва будет стремиться к договоренностям с Вашингтоном по вопросам контроли над вооружениями.
- По его словам, для России не имеет никакого значения, кто в итоге станет новым главой государства, так как в США существует консолидированная позиция касательно американской точки зрения на современный российский правящий режим.