Байден анонсировал новый подход в отношениях с Москвой: к чему готовиться РФ

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Избранный президентом США демократ Джозеф Байден рассказал о том, какой будет политика Белого дома на международной арене.

Как подчеркнул он в интервью CNN, его администрация планирует придерживаться многостороннего подхода в политике в отношении России, Ирана и Китая.

В этом контексте он обратил внимание на то, что США будут стремиться восстановить тесные связи со странами Европы и Тихоокеанского региона. При этом он уверен в необходимости развернуть Европу в сторону Вашингтона.

Говоря о необходимости переговоров по иранской ядерной программе, Байден раскритиковал политику администрации Дональда Трампа по этому вопросу и отметил, что США не могут позволить, чтобы Тегеран получил в распоряжение ядерное оружие.

"Все это, я думаю, будут очень трудно. Но знаю одно: мы не можем сделать это в одиночку. И именно поэтому должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими", — добавил Байден.

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