УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Байден дал громкие обещания относительно Украины в случае победы на выборах

26 августа 2020, 07:33

Джо Байден пообещал пояснить Кремлю, что РФ должна закончить свою агрессию и оккупацию Украины.

байден
На выборах 3 ноября Байден будет бороться за пост президента США с Трампом / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае победы на выборах поработать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.

Такая инициатива содержится в поздравительном заявлении Байдена по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании. Об этом сообщает Голос Америки.

Политик приветствует отвагу и преданность Украины.

"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена - Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украины проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", - отметил Байден в обращении.

Отметим, что оборонительное вооружение, в частности противотанковые комплексы Джавелин, Украина получила от Администрации действующего президента США Дональда Трампа. В то же время Администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине летальное оружие.

Читайте такжеТрамп практически догнал Байдена: стали известны результаты нового соцопроса в США

Как сообщал Главред, ранее бывший вице-президент США Джо Байден официально принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента.

Позже стало известно, что нынешний президент США Дональд Трамп идет на второй срок. Республиканская партия, от которой он баллотировался в прошлый раз, снова выдвинула его на президентский пост.

Сейчас вы просматриваете новость «Байден дал громкие обещания относительно Украины в случае победы на выборах». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:00
Коронавирус в Украине 26 августа: число зараженных "перешагнуло" новую психологическую отметку
09:00
Как прожить дольше: ученые узнали, сколько и когда нужно спать Видео
08:59
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 августа: "нежданчики" и прибыльные сделки Видео
08:57
Помпео рассказал, как США поучаствуют в расследовании отравления Навального
08:42
В Европе подтвердились случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19
08:30
Украина – это наркоман, готовый на всё ради очередной дозы мнение
08:01
Коронавирус снизил обороты: в ВОЗ заявили о позитивной динамике пандемии Видео
07:33
Байден дал громкие обещания относительно Украины в случае победы на выборах
07:10
"Сиськи": голая звезда сериала Школа свела с ума откровенным фото
06:57
В США пригрозили РФ "жесткими мерами", если отравление Навального подтвердится Видео
06:52
Почему новый кредит от ЕС - это суверенная афера мнение
06:37
Коронавирус у детей: какие симптомы и что нужно папам с мамами
06:14
Как похудеть: назван самый эффективный способ за все время Видео
05:56
Календарь стрижек на сентябрь 2020 - чтоб деньги и любовь привлечь
05:32
Ученые рассказали, какой витамин поможет сжигать жир
05:05
Астролог сказал, кто хочет всех подмять под себя
04:45
Глаз не оторвать: в моду входят изысканные длинные юбки - фото Фото
04:11
Адвоката Ефремова хотят привлечь к уголовной ответственности
03:40
Чем закончатся протесты в Беларуси: эксперт дал прогноз Видео
03:30
50 оттенков серого: самые модные цвета для ногтей на осень 2020 - фото Фото
03:17
Олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом Видео
02:50
"Не быть хромой уткой": аналитик оценила шансы участия Путина в выборах-2024
02:25
Берлинале уменьшил список номинаций из-за гендерной политики
01:56
Диетолог рассказала, как легко и надежно убрать похмелье
01:35
Концерт ко Дню независимости: юрист оценил воровство песен Видео
01:35
"Я б вдул, попец отменный": Полина Фаворская сексуально изогнулась и засветила ягодицы
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 августа: кого ждет проверка на стойкость Видео
00:45
Жители Черновцов вышли на "антикарантинный" протест Фото
00:24
Старый премьер и новая коррупция: как выборы в США повлияют на Украину Видео
25 августа, вторник
23:56
Протесты в Минске: митинг ко Дню независимости завершился террором Фото Видео
23:45
Коронавирус в Украине за сутки заразил более 1600 человек Видео
23:30
"Отравление Навального": глава Госдумы "наехал" на Запад Видео
23:22
Эксперт пояснил, почему Украина не спешит возвращать Донбасс Видео
22:59
Шахтер - Динамо - 1:3. Борьба за Суперкубок завершилась победой киевлян, видео голов Видео
22:29
Зеленский сообщил о прямом диалоге с Путиным
22:20
Зеленский спрогнозировал конец войны на Донбассе
22:00
В России заявили о регистрации вакцины от Covid-19 в виде порошка
21:40
"Отрежут обе ноги": в Киеве пьяный майор прокатился по трем курсанткам – СМИ Видео
21:14
Стало известно, как декоммунизируют мост Патона, Родину-мать и памятник Щорсу
21:10
СМИ узнали, почему Россия отказывается обсуждать Донбасс
20:58
Телефонная зависимость: как избавиться от вредной привычки Видео
20:25
Активисты заявили об отправке боевиков с Донбасса в Беларусь Видео
20:18
Подруга Зеленского заразилась коронавирусом
19:36
Погода в Украине в сентябре 2020: синоптики предупредили о температурном сюрпризе Видео
19:29
Зеленский пояснил решение закрыть Умань для хасидов
19:10
Кардио упражнения: экперты рассказали, как часто выполнять Видео
19:05
Энола Холмс - дата выхода и официальный трейлер скандального фильма Видео
19:00
Пискун объяснил, почему уволился с поста советника генпрокурора Видео
18:40
Астролог раскрыл, у кого огромные амбиции
18:39
В Киеве возле Шулявского моста надолго перекрывают дорогу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять