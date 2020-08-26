Байден дал громкие обещания относительно Украины в случае победы на выборах

На выборах 3 ноября Байден будет бороться за пост президента США с Трампом / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае победы на выборах поработать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.

Такая инициатива содержится в поздравительном заявлении Байдена по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании. Об этом сообщает Голос Америки.

Политик приветствует отвагу и преданность Украины.

"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена - Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украины проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", - отметил Байден в обращении.

Отметим, что оборонительное вооружение, в частности противотанковые комплексы Джавелин, Украина получила от Администрации действующего президента США Дональда Трампа. В то же время Администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине летальное оружие.

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Как сообщал Главред, ранее бывший вице-президент США Джо Байден официально принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента.

Позже стало известно, что нынешний президент США Дональд Трамп идет на второй срок. Республиканская партия, от которой он баллотировался в прошлый раз, снова выдвинула его на президентский пост.