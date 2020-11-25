Байден и руководство ЕС обсудили Украину: чего ожидать

Какой будет политика Байдена в отношении Украины / Reuters

Избранный президент США Джо Байден обсудил вопрос Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.​

Как сообщает переходная команда Байдена-Харрис, будущий глава США провел отдельные телефонные разговоры с иностранными лидерами и подчеркнул важность сотрудничества США и ЕС по вопросам, которые вызывают взаимный интерес, в том числе относительно Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.

Байден подчеркнул свой настрой работать для укрепления демократии как внутри США, так и за рубежом. Байден заверил фон дер Ляйен, что в интересах США, чтобы Евросоюз был прочным. Он подчеркнул свою настроенность углубить и оживить отношения США и ЕС.

Читайте такжеГрядут изменения: команда Байдена объявила о новом курсе внешней политики США​

Будущий глава американской администрации выразил надежду, что США и ЕС смогут работать над решением общих проблем, в том числе в сдерживании распространения коронавируса, укреплении глобальной медицинской безопасности, противодействии угрозе климатических изменений и укреплении демократии.

Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред: