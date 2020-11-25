Байден и руководство ЕС обсудили Украину: чего ожидать

Байден договорился с Европой по политике в отношении Украины.
Избранный президент США Джо Байден обсудил вопрос Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Как сообщает переходная команда Байдена-Харрис, будущий глава США провел отдельные телефонные разговоры с иностранными лидерами и подчеркнул важность сотрудничества США и ЕС по вопросам, которые вызывают взаимный интерес, в том числе относительно Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.
Байден подчеркнул свой настрой работать для укрепления демократии как внутри США, так и за рубежом. Байден заверил фон дер Ляйен, что в интересах США, чтобы Евросоюз был прочным. Он подчеркнул свою настроенность углубить и оживить отношения США и ЕС.
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Будущий глава американской администрации выразил надежду, что США и ЕС смогут работать над решением общих проблем, в том числе в сдерживании распространения коронавируса, укреплении глобальной медицинской безопасности, противодействии угрозе климатических изменений и укреплении демократии.
Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.
- Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что решение Окружного суда штата Пенсильвания, который не разрешил пересчитывать присланные по почте бюллетени, будет обжаловано в суде.
- 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.