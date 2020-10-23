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Трамп и Байден сдали тест на коронавирус: известен результат

23 октября 2020, 07:39

Кандидаты в президенты сдали тест перед финальными дебатами.

Трамп,Байден
Дональд Трамп и Джо Байден / Reuters

Президент США Дональд Трамп и кандидат на должность главы Белого дома от Демократической партии Джо Байденом сдали тест на коронавирус перед финальными дебатами, которые состоялись в ночь на 23 октября в штате Теннесси.

Результат теста и Трампа, и Байдена оказался отрицательным, сообщает CNN. Из-за этого принято решение убрать перегородку из оргстекла, которая должна была отделять оппонентов.

Уже в ходе дебатов президент Трамп заявил, что берет на себя полную ответственность за ситуацию с коронавирусом в стране.

"Я беру на себя полную ответственность. Это не моя вина, что он (коронавирус, - ред.) пришел сюда, это вина Китая. И это также не вина Джо, это вина Китая", - сказал нынешний глава Белого дома.

В ответ кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден выразил мнение, что его соперник недостоин занимать пост главы государства после столь большого числа смертей после заражения коронавирусом.

"Даже если вы не будете слушать ничего больше из того, что я скажу, то прислушайтесь к этому: любой, кто несет ответственность за столь большое число смертей, не должен оставаться президентом США", - заявил Байден.

Коронавирус в США

США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом и жертв болезни.

По состоянию на 23 октября число больных Covid-19 в США составило 8 406 718 человек, умерли от инфекции 223 024 пациента.

Коронавирус в США - статистика 23 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус у Дональда Трампа

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