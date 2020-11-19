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Байден может спустить на тормозах санкции против Северного потока – экс-нардеп Госдумы

19 ноября 2020, 03:40

США санкции не снимут, но давить дальше не будут.

Байден
Джо Байден / Reuters

Демократ Джо Байден не поддерживает развитие сланцевой добычи газа в Америке, поэтому может спустить на тормозах санкции против Северного потока-2.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает Obozrevatel.

США в первую очередь преследуют собственные интересы: чем меньше в Европе российского газа, тем больше потребность в американском сланцевом топливе. Украине же выгодно, чтобы ЕС использовали именно российский газ, но чтобы он доставлялся не по новому газопроводу, а по уже существующему. Это – миллиардные доходы в бюджет и зависимость государства-агрессора от украинской инфраструктуры.

На данный момент и Украине, и США выгодно остановить проект.

В то же время Пономарев считает, что избрание Байдена президентом США приведет к существенным поблажкам по Северному потоку-2.

"Практически 99% вероятности, что Байден с этой темы слезет. Снимать они вряд ли какие-то санкции будут, это не по-пацански, но дальше давить тоже не будут", – заявил Пономарев в эфире телеканала Свободный.

Кроме того, Штаты не намерены продолжать ухудшать отношения с Германией.

"Есть целый ряд причин. И главная из этих причин – Америка заинтересована в укреплении отношений с Германией и в том, чтобы убрать из этих отношений конфликтные точки. В этой ситуации злить Германию санкциями, мне кажется, недальновидно", – резюмировал Пономарев.

Напомним, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин считает, что строительство газопровода Северный поток–2 остановил еще первый пакет санкций, все остальные ограничения – лишь "дополнительные гвозди в гроб" проекта.

"Когда у меня спрашивают, достроят ли Северный поток-2, я отвечаю встречным вопросом: а вы знаете хотя бы одного трубоукладчика в мире, который бы решился пойти против США?", – отметил Кутихин.

Строительство Северного потока-2 - что известно:

  • Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
  • Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
  • Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
  • Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач считает, что газопровод Северный поток–2 будет достроен при любом президенте США, в том числе и при "демократе" Джо Байдене.
  • По данным СМИ, власти Соединенных Штатов Америки намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода Северный поток-2.
  • 20 октября в США разъяснили порядок применения санкции против газопровода Северный поток-2. В частности, под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.
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