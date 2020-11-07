УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Байден начал получать поздравления с победой на выборах

7 ноября 2020, 20:02

Новоизбранный президент Америки начал получать поздравления.

Джо Байден
Канада поздравила Байдена с победой / GettyImages

Глава правительства Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от демократов Джо Байдена с победой на выборах главы Соединенных Штатов Америки. Также премьер-министр поздравил и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны - близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их вместе с вами", - написал он в своем Twitter.

Кроме того, с победой лидера демократов поздравили мэры Лондона и Парижа.

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

  • Ранее сообщалось о том, что Байден получает большинство голосов в штате Пенсильвания. Таким образом он набирает необходимое для победы на выборах президента США число выборщиков.
  • Кандидат от демократов Джо Байден заручился 273 голосами выборщиков и, таким образом, обеспечил себе победу на выборах.

новости США Джозеф Байден выборы в США Трамп новости
Сейчас вы просматриваете новость «Байден начал получать поздравления с победой на выборах». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:33
Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах
20:24
"Повреждения, как от скальпеля": ученые ошарашили новыми осложнениями COVID-19 Видео
20:02
Байден начал получать поздравления с победой на выборах Видео
19:49
Названы опасные части курицы: что нельзя есть Видео
19:42
"Бог поручил убить 15 человек": в Кривом Роге мужчина устроил резню
Реклама
19:35
Гороскоп на 8 ноября для всех: материальная жатва и рабочие успехи Видео
19:31
Байден сделал заявление после победы на выборах, Трамп ответил гневной тирадой Видео
19:31
"Слуга народа" решил сложить мандат нардепа
19:05
Евродепутат предложил создать Карпатскую коалицию для интеграции с ЕС
19:01
В МИД Украины высказались об обстреле консульства Азербайджана
18:55
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
18:43
Байден стал новым президентом США: подведены итоги выборов Видео
18:34
BioWare анонсировала ремастер трилогии Mass Effect и новую часть серии Видео
18:31
Военные цели на территории Армении: в армии Азербайджана раскрыли планы Видео
18:28
Ограничения из-за Covid-19 спровоцировали вспышки полиомиелита и кори Видео
18:23
"Жив-здоров": Лукашенко смело отреагировал на санкции Евросоюза Видео
18:21
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона Видео
18:10
Подборка бесплатных игр и самых крутых предложений к выходным
18:04
Туристов из Дании не пропускают из-за мутации коронавируса у норок Видео
17:55
Исход выборов решен: Трамп сделал неожиданное заявление Видео
Реклама
17:34
Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают
17:32
Зеленский рассказал, когда Украина выйдет на границу с Россией в ОРДЛО Видео
17:30
От коронавируса умер известный волонтер и ветеран АТО Видео
17:04
Степанов сказал, когда Украине в сутки грозит до 20 тысяч больных COVID-19 Видео
16:57
Наследство на 100 миллионов: стало известно, кому достанется недвижимость Жванецкого Видео
16:44
Создатели Сталкера 2 обратились к игрокам с душевным посланием Видео
16:23
Под Москвой разбился легкий самолет, погиб известный ведущий – СМИ Видео
15:58
Трамп заявил, что в Пенсильвании подтасовали результаты выборов президента США Видео
15:53
Больных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причину Видео
15:36
Встреча в рамках "нормандской четверки": Ермак назвал главные темы переговоров Видео
15:20
В шести странах норки заболели коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чем это грозит Видео
14:59
Лидер прошедшей на местных выборах партии назвал Украину "недогосударством"
14:20
Спокойный нюдовый маникюр – модный нюдовый маникюр с золотом на осень: фото Фото
14:14
У дома Тупицкого под Киевом начались стычки активистов с полицией Видео
13:56
В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: в Баку сделали резкое заявление
13:39
Массовое убийство на вечеринке в России: главная версия и имена жертв Видео
13:37
Лукашенко назвал позорищем президентские выборы в США Видео
13:08
Всемирный банк дал Украине круглую сумму: Зеленский рассказал, на что потратят Видео
12:47
Gorillaz переместились из своей штаб-квартиры во вселенную видеоигры GTA V Видео
12:44
Треть жителей Закарпатья хотят иметь два паспорта Видео
Реклама
12:43
В Одессе установят памятник Михаилу Жванецкому - Труханов актуально
12:42
Раскрыты обстоятельства смерти Жванецкого Видео
12:32
"Вали в Ростов": активисты привезли виселицу к особняку главы КСУ Видео
12:06
Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой Видео
11:58
"Все кончено": в Белом доме рассказали о реакции Трампа на итоги выборов Видео
11:42
Коронавирус в Киеве по районам: назван абсолютный лидер по числу зараженных Видео
11:24
Украина обвинила Путина в провокации из-за указа по Донбассу Видео
11:08
Из-за эпидемии коронавируса Словакия закрывает границу с Украиной Видео
11:00
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака
10:59
"Лучшая игра о Человеке-пауке в истории": игровые СМИ остались в восторге от нового "Паучка" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять