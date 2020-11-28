Байден намерен жестко противостоять Пекину, конфликт США и Китая неизбежен – New York Times

Джо Байден называет правящий режим в Китае "диктатурой" - NYT / Фото Reuters

Кандидат в президенты США, фактически избранный глава государства Джо Байден намерен проводить жесткую политику против Китая. Отношения государств могут накалиться до предела и привести к более серьезному противостоянию Вашингтона и Пекина.

Об этом идет речь в статье американского издания The New York Times, в которой описываются проблемы политико-экономических отношений США и КНР за последние годы.

Авторы статьи отмечают, что в недавнем прошлом Байден, который неоднократно посещал Китай, в 2001 году поспособствовал вступлению КНР во Всемирную торговую организацию и демонстрировал дипломатический подход к решению проблем с Поднебесной, теперь настроен решительно против Пекина. Проблема состоит в нарастающей мощи китайского государства, которое США воспринимают как главного конкурента. Главными проблемами в нахождении консенсуса между двумя сверхдержавами являются политические, экономические и идеологические расхождения. Байден настроен изменить КНР, однако в Пекине готовы противостоять данным планам.Читайте такжеВраг на десятилетия: как США намерены окончательно задавить Китай

Примечательно, усиление давления на Китай поддерживают и соратники Байдена – Джейк Салливан, Тони Блинкен и Джеффри Прескотт – которые высказывают мнение, согласно которому Штатам необходимо противостоять "плохому поведению Китая". Примечательно, ряд республиканцев поддерживают стремления Байдена и его окружения. Они считают, что

Журналисты The New York Times прогнозируют, что избрание Байдена может ознаменоваться неизбежным конфликтом двух государств. В Китае не хотят противостояния, однако не собираются уступать Вашингтону

"Становится понятным, что если Байден станет президентом, его 40-летний период осмысления отношений США и Китай достигнет максимального предела. Аналитики по обе стороны Тихого океана говорят, что более серьезный конфликт может быть неизбежен, учитывая идеологические системы, националистические настроения и траектории двух стран: одна - супердержава на подъеме, другая - пытается сохранить свое влияние. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна отвергает "новую холодную войну", но при этом подчеркнул, что "Соединенные Штаты должны отказаться от своих фантазий о перестройке Китая в соответствии с потребностями США", - отмечают в NYT, подчеркивая, что Байден и его коллеги не оставляют надежд на преобразования в Китае.