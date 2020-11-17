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Байден навсегда остановит путинский Северный поток-2 - Bild

17 ноября 2020, 10:15

Штаты провалят престижный проект Кремля.

Северный поток-2
Северный поток-2 не будет достроен, пишут СМИ / Reuters

Российский газопровод Северный поток-2 построен на 95%, однако проект может быть полностью остановлен после победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах в США.

Об этом со ссылкой на европейских газовых экспертов сообщило немецкое издание Bild.

Ранее политики в Германии надеялись, что Байден восстановит "дружеский курс" экс-президента Барака Обамы. Однако ситуация может развиваться совершенно по другому сценарию.

По данным издания, новые санкции США могут не только задержать строительство Северного потока-2, но и полностью остановить российский газопровод.

"Потому что в самой крупной германо-американской точке споров, а именно о российском газопроводе Северный поток-2 через Балтийское море, Джо Байден в следующие несколько месяцев снова ужесточит бразды правления, чтобы остановить престижный проект Кремля", – пишет издание.

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Строительство Северного потока-2 - что известно:

  • Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
  • Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
  • Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
  • Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач считает, что газопровод Северный поток–2 будет достроен при любом президенте США, в том числе и при "демократе" Джо Байдене.
  • Бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк заявлял, что в случае признания победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах, он, возможно, захочет "поторговаться" по вопросу Северного потока–2.
  • По данным СМИ, власти Соединенных Штатов Америки намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода Северный поток-2.
  • 20 октября в США разъяснили порядок применения санкции против газопровода Северный поток-2. В частности, под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.
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