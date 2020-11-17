Байден навсегда остановит путинский Северный поток-2 - Bild

Северный поток-2 не будет достроен, пишут СМИ / Reuters

Российский газопровод Северный поток-2 построен на 95%, однако проект может быть полностью остановлен после победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах в США.

Об этом со ссылкой на европейских газовых экспертов сообщило немецкое издание Bild.

Ранее политики в Германии надеялись, что Байден восстановит "дружеский курс" экс-президента Барака Обамы. Однако ситуация может развиваться совершенно по другому сценарию.

По данным издания, новые санкции США могут не только задержать строительство Северного потока-2, но и полностью остановить российский газопровод.

"Потому что в самой крупной германо-американской точке споров, а именно о российском газопроводе Северный поток-2 через Балтийское море, Джо Байден в следующие несколько месяцев снова ужесточит бразды правления, чтобы остановить престижный проект Кремля", – пишет издание.

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Строительство Северного потока-2 - что известно: