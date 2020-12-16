Байден назначит нового посла США в Украине – Волкер

Курт Волкер / УНИАН

Администрация избранного президента США Джо Байдена может назначить нового посла в Украине вместо генерала Кита Дейтона, который частично прошел процедуру утверждения в американском Сенате.

Об этом сообщил во вторник бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Укринформ.

"Я предполагаю - подчеркиваю, это мое предположение - что администрация Байдена назначит кого-то нового на должность посла в Украине после того, как зайдет в офис в январе", - сказал Волкер.

По его словам, этот процесс может занять несколько месяцев. Волкер предполагает, что на должность посла в Киеве может быть назначен квалифицированный карьерный сотрудник дипломатической службы.

Кроме того, он сообщил, что в новой администрации, скорее всего, не будет вводиться должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую длительное время занимал сам Волкер. Эти обязанности, по его словам, могут быть возложены на одного из высокопоставленных чиновников администрации Байдена. Волкер пояснил, что такая схема была актуальной в администрации президента Барака Обамы, когда украинское направление в Госдепартаменте фактически вела помощница госсекретаря Виктория Нуланд.

Напомним: