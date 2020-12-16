Байден назначит нового посла США в Украине – Волкер

Курт Волкер предположил, что на должность посла в Киеве может быть назначен квалифицированный карьерный сотрудник дипломатической службы.
Администрация избранного президента США Джо Байдена может назначить нового посла в Украине вместо генерала Кита Дейтона, который частично прошел процедуру утверждения в американском Сенате.
Об этом сообщил во вторник бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Укринформ.
"Я предполагаю - подчеркиваю, это мое предположение - что администрация Байдена назначит кого-то нового на должность посла в Украине после того, как зайдет в офис в январе", - сказал Волкер.
По его словам, этот процесс может занять несколько месяцев. Волкер предполагает, что на должность посла в Киеве может быть назначен квалифицированный карьерный сотрудник дипломатической службы.
Кроме того, он сообщил, что в новой администрации, скорее всего, не будет вводиться должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую длительное время занимал сам Волкер. Эти обязанности, по его словам, могут быть возложены на одного из высокопоставленных чиновников администрации Байдена. Волкер пояснил, что такая схема была актуальной в администрации президента Барака Обамы, когда украинское направление в Госдепартаменте фактически вела помощница госсекретаря Виктория Нуланд.
Напомним:
- В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что номинирует генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине.
- До этого Кит Дейтон служил, в частности, координатором по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по вопросам стратегии, планирования и политики штаба армии США, директором операций разведывательного агентства Пентагона, атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.
- С 2010 года экс-генерал возглавлял Центр Джорджа Маршалла в городе Гармиш (Германия). Кроме того, он выполнял функции старшего советника по вопросам обороны США по Украине.
- В сентябре комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру Дейтона и рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить его в должности посла США в Украине.