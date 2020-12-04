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Байден объяснил, как именно сломал ногу во время игры с собакой

4 декабря 2020, 10:45
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По словам Джо Байдена, перелом его ноги ‒ чистой воды случайность.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Избранный президент СЩА Джо Байден рассказал о том, что сломал ногу, когда играл со своим псом и пытался схватить его за хвост.

Об этом сообщает американский телеканал CNN. "Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я схватил мяч. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, а он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост", — заявил Байден.

По словам Байдена, перелом его ноги ‒ чистой воды случайность.

"Он поскользнулся на ковровой дорожке, а я споткнулся на коврике, на котором он поскользнулся", — добавил Байден.

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Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
  • 24 ноября Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
  • По данным американских СМИ, Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

новости США перелом Джо Байден
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