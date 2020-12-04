Байден объяснил, как именно сломал ногу во время игры с собакой

Джо Байден / Reuters

Избранный президент СЩА Джо Байден рассказал о том, что сломал ногу, когда играл со своим псом и пытался схватить его за хвост.

Об этом сообщает американский телеканал CNN. "Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я схватил мяч. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, а он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост", — заявил Байден.

По словам Байдена, перелом его ноги ‒ чистой воды случайность.

"Он поскользнулся на ковровой дорожке, а я споткнулся на коврике, на котором он поскользнулся", — добавил Байден.

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