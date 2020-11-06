Байден перехватил лидерство в Пенсильвании и получает 306 голосов выборщиков

Интрига на выборах президента США постепенно сходит на нет.
Кандидат на пост главы американского государства Джо Байден вырвался вперед в стратегическом штате Пенсильвания, где он теперь опережает Дональда Трампа более чем на 5,5 тысяч голосов.
Согласно данным подсчета голосов, которые обновляются в режиме реального времени американским изданием FoxNews, в Пенсильвании уже подсчитано 98% голосов избирателей.
Разрыв между кандидатами – более 5,5 тысяч голосов. Пенсильвания дает победителю 20 выборщиков.
Байден уже получил лидерство в штатах, которые дают кандидату 306 выборщиков, тогда как для победы нужно 270 голосов.Читайте такжеВыборы в США: Байден уменьшил отставание от Трампа в "колеблющемся" штате
Выборы президента США
- В Америке 3 ноября прошли выборы главы государства. Согласно актуальным данным подсчета голосов, Байден претендует на 264 голоса выборщиков, Трамп – на 214.
- Ранее Трамп снова объявил себя победителем выборов и заявил о фальсификациях, после чего ряд американских телеканалов решили прервать эфир его выступления.
- По словам политолога Екатерины Одарченко, Трамп заранее планировал подавать иск в Верховный суд с целью оспорить результаты президентских выборов. В рамках президентской избирательной кампании более 100 миллионов избирателей проголосовали по почте, что является беспрецедентным явлением в истории.
Автор: Андрей Ганжа