Байден перехватил лидерство в Пенсильвании и получает 306 голосов выборщиков

Байден претендует на получение 306 голосов выборщиков / GettyImages

Кандидат на пост главы американского государства Джо Байден вырвался вперед в стратегическом штате Пенсильвания, где он теперь опережает Дональда Трампа более чем на 5,5 тысяч голосов.

Согласно данным подсчета голосов, которые обновляются в режиме реального времени американским изданием FoxNews, в Пенсильвании уже подсчитано 98% голосов избирателей.

Разрыв между кандидатами – более 5,5 тысяч голосов. Пенсильвания дает победителю 20 выборщиков.

Байден уже получил лидерство в штатах, которые дают кандидату 306 выборщиков, тогда как для победы нужно 270 голосов.Читайте такжеВыборы в США: Байден уменьшил отставание от Трампа в "колеблющемся" штате

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