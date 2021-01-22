Байден получил минимальный уровень одобрения американцев - соцопрос

Байден стал президентом с минимальным рейтингом одобрения / GettyImages

Американская социологическая компания Rasmussen Reports провела исследование и выяснила, что первый рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента составляет всего лишь 48%.

В то же время, рейтинг одобрения бывшего лидера американцев Дональда Трампа, который уже покинул Белый дом, составил 51%.

Социологи напомнили о том, что когда президент Трамп вступил в должность в 2017 году, его первая оценка одобрения работы в том же опросе составляла 56%, что на восемь пунктов выше, чем нынешний показатель у Байдена.

По информации социологов, в 2009 году Барак Обама стал президентом США с рейтингом одобрения 67%.

Когда президент Трамп вступил в должность, его рейтинг неодобрения составлял 44%. Рейтинг неодобрения Байдена - 45%.

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"Когда президент Трамп вступил в должность, 38 процентов решительно одобрили его, а 36 процентов категорически были против. Байден вступает в должность с очень плохими показателями: лишь 36% американцев одобряют его, а 38% категорически не одобряют", - отметили в Rasmussen Reports.

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