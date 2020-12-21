Байден после инаугурации пошлет России "пламенный привет" в виде санкций

Джо Байден после инаугурации ударит по России санкциями / GettyImages

Избранный президент США Джо Байден после своей инаугурации рассмотрит несколько вариантов ответа на предполагаемое участие России в хакерских атаках на правительственные американские организации.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в команде Байдена считают, что ответ должен быть сильным, но при этом они хотят избежать эскалации конфликта между странами. В частности, они рассматривают возможность предпринять действия, которые бы снизили эффективность российского кибершпионажа.

По словам источников, также обсуждают и введение финансовых санкций. Собеседники агентства рассказали, что США также могут совершить ответные кибератаки на российские организации.

Reuters отмечает, что пока обсуждения возможных санкций носят теоретический характер. У команды избранного президента все еще нет доступа к разведданным, поэтому она плохо владеет ситуацией.

Отметим, Россия принимала участие в масштабной хакерской атаке на американские компании и государственные ведомства. Появились основания для того, чтобы сделать именно такие выводы. Госсекретарь Майк Помпео обвинил россиян в недавних кибератаках на американские государственные ведомства.

При этом в посольстве России в США отвергли такое обвинение, отметив, что россияне не проводят операции в киберпространстве.

Отношения России и США – о чем сообщалось ранее: