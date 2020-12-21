Байден после инаугурации пошлет России "пламенный привет" в виде санкций

США также могут совершить ответные кибератаки на российские организации.
Избранный президент США Джо Байден после своей инаугурации рассмотрит несколько вариантов ответа на предполагаемое участие России в хакерских атаках на правительственные американские организации.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в команде Байдена считают, что ответ должен быть сильным, но при этом они хотят избежать эскалации конфликта между странами. В частности, они рассматривают возможность предпринять действия, которые бы снизили эффективность российского кибершпионажа.
По словам источников, также обсуждают и введение финансовых санкций. Собеседники агентства рассказали, что США также могут совершить ответные кибератаки на российские организации.
Reuters отмечает, что пока обсуждения возможных санкций носят теоретический характер. У команды избранного президента все еще нет доступа к разведданным, поэтому она плохо владеет ситуацией.
Отметим, Россия принимала участие в масштабной хакерской атаке на американские компании и государственные ведомства. Появились основания для того, чтобы сделать именно такие выводы. Госсекретарь Майк Помпео обвинил россиян в недавних кибератаках на американские государственные ведомства.
При этом в посольстве России в США отвергли такое обвинение, отметив, что россияне не проводят операции в киберпространстве.
Отношения России и США – о чем сообщалось ранее:
- 19 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сделал резкое высказывание в адрес России и президента Владимира Путина. В интервью, опубликованном на сайте правительства США, он заявил, что Россия входит в число врагов США. При этом Помпео уверен, что Путин является реальной угрозой для всех американцев, которые любят свободу.
- 15 декабря глава Кремля Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Путин в своем послании пожелал избранному президенту США успехов и выразил уверенность, что Россия и Америка могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.
- 24 ноября Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.