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Байден после инаугурации пошлет России "пламенный привет" в виде санкций

21 декабря 2020, 08:40

США также могут совершить ответные кибератаки на российские организации.

Джо Байден
Джо Байден после инаугурации ударит по России санкциями / GettyImages

Избранный президент США Джо Байден после своей инаугурации рассмотрит несколько вариантов ответа на предполагаемое участие России в хакерских атаках на правительственные американские организации.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в команде Байдена считают, что ответ должен быть сильным, но при этом они хотят избежать эскалации конфликта между странами. В частности, они рассматривают возможность предпринять действия, которые бы снизили эффективность российского кибершпионажа.

По словам источников, также обсуждают и введение финансовых санкций. Собеседники агентства рассказали, что США также могут совершить ответные кибератаки на российские организации.

Reuters отмечает, что пока обсуждения возможных санкций носят теоретический характер. У команды избранного президента все еще нет доступа к разведданным, поэтому она плохо владеет ситуацией.

Отметим, Россия принимала участие в масштабной хакерской атаке на американские компании и государственные ведомства. Появились основания для того, чтобы сделать именно такие выводы. Госсекретарь Майк Помпео обвинил россиян в недавних кибератаках на американские государственные ведомства.

При этом в посольстве России в США отвергли такое обвинение, отметив, что россияне не проводят операции в киберпространстве.

Отношения России и США – о чем сообщалось ранее:

  • 19 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сделал резкое высказывание в адрес России и президента Владимира Путина. В интервью, опубликованном на сайте правительства США, он заявил, что Россия входит в число врагов США. При этом Помпео уверен, что Путин является реальной угрозой для всех американцев, которые любят свободу.
  • 15 декабря глава Кремля Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Путин в своем послании пожелал избранному президенту США успехов и выразил уверенность, что Россия и Америка могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.
  • 24 ноября Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.

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