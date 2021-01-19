Байден пойдет на уступки: в России оценили шансы на ослабление санкций против Северного потока-2

Санкции против Северного потока-2 могут быть ослаблены из-за планов Байдена по восстановлению сотрудничества с Европой - эксперт / GettyImages

Новые санкции Вашингтона против Северного потока-2 поспособствуют замедлению процесса строительства газопровода. Однако при новоизбранном президенте США Джо Байдене ограничения против российского энергетического проекта могут быть ослаблены.

Как заявил российский политолог Павел Каневский в комментарии информагентству РИА Новости, новые американские санкции в отношении Северного потока-2 являются продолжением политики администрации Дональда Трампа. Новые ограничения, которые действуют с 1 января, замедлят строительство газопровода.

"Я думаю, что в кратко- и среднесрочной перспективе это может оказать определенное воздействие, потому что предстоит завершить длинный участок и, насколько я помню, кроме "Фортуны", только "Академик Черский" может продолжить укладку этого трубопровода. То есть эти санкции замедлят укладку решающего последнего участка", - сказал эксперт.Читайте такжеОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку

Однако, по его словам, при президентстве Джо Байдена могут быть ослаблены санкции против российского газопровода. Команда нового главы американского государства может пойти на такой шаг для того, чтобы наладить отношения с Европой.

"Байден не раз заявлял, что не собирается ссориться с европейскими партнерами, а, наоборот, собирается налаживать с ними отношения. В том числе он высказывался в отношении санкций против "Северного потока". Пока сложно сказать, как это будет осуществляться на практике, но есть определенные сигналы, которые говорят о том, что при Байдене санкционная политика в отношении как минимум "Северного потока" будет ослаблена", - подчеркнул Павел Каневский.

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