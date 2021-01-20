Байден принял первые решения на посту президента: появились подробности

Байден подписал важный указ / Reuters

Президент США Джо Байден после своей инаугурации принял первые решения. Он подписал первые три документа на посту президента.

Как сообщает телеканал ABC News, Байден подписал три документа, находясь в президентской комнате в Капитолии.

Байден подписал провозглашение Дня инаугурации, номинации на должности в правительстве и номинации на другие должности.

Как сообщает CNN Джо Байден сегодня планирует подписать 17 указов.

По информации журналистов, Байден в первый день работы может подписать следующие постановления, которые аннулируют указы 45-го президента Соединенных Штатов:

Остановить выход из ВОЗ. Американскую делегацию возглавит главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Снова присоединиться к Парижскому климатическому соглашению. Процесс займет 30 дней.

Остановить строительство нефтепровода Keystone XL, который лоббировал Трамп и пересмотреть более 100 других решений Трампа касательно окружающей среды.

Отменить созданную в прошлом году "Комиссию 1776" по вопросам патриотического воспитания и провести перосмотр других решений исполнительных органов, которые могли повредить расовому равенству.

Включить неграждан США в перепись населения, которая влияет на распределение квот в Конгрессе.

Отменить запрет на въезд в США гражданам из семи стран с мусульманским большинством.

Отменить усиление борьбы с иммигрантами на территории США.

Остановить строительство стены на границе с Мексикой посредством отмены объявления чрезвычайной ситуации, которое использовали для финансирования.

Изменить нормы утверждения исполнительных решений, введенные при Трампе.

CNN сообщает, что 21 января Байден проведет рабочий день сосредоточившись на проблемах, которые есть с пандемией коронавируса. В пятницу 22 января он планирует заниматься вопросами экономики.

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Инаугурация Байдена - о чем ранее сообщал Главред: