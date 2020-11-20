Байден сделал еще один шаг к победе на выборах в США и пригрозил Трампу

В Джорджии подтвердили победу Джо Байдена / Reuters

Ручной пересчет голосов в американском штате Джорджия подтвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

По итогам вторичной обработки бюллетеней, Байден обошел Трампа на 12 284 голоса. Первоначально Джорджия сообщала о разрыве в 12 780 голосов, говорится в сообщении на сайте вице-губернатора штата Брэда Раффенспергера.

"Разница с предыдущими результатами находится в пределах ожидаемой погрешности, которая возникает при ручном подсчете бюллетеней. Проверка прошла успешно", — заявила исполнительный директор некоммерческой организации VotingWorks Бен Адида.

В свою очередь объявленный победителем выборов Джо Байден не исключил судебного иска против администрации Трампа, не признающей его избранным президентом.

На вопрос журналиста во время брифинга, трансляция которого велась в его Twitter, о возможном иске к администрации Трампа и Управлению общих служб (которое должно разрешить официальную передачу власти новому президенту), он сказал "Мы этого не исключаем".

При этом он отметил, что судебные тяжбы займут много времени, поэтому его команда надеется на сотрудничество с республиканцами из числа конгрессменов и сенаторов, а также губернаторов штатов.

Читайте такжеНовый шанс Трампа: еще один штат США согласился на пересчет голосовПо его словам, отказ Трампа признавать свое поражение на прошедших выборах является безответственным. "Не знаю, каковы мотивы, но это совершенно безответственно", — сказал Байден.

Напомним, после президентских выборов в штате Джорджия приняли решение провести пересчет голосов. В то же время Трамп потребовал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия. Он убежден, что избирательные комиссии должны начать сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями, оставленными избирателями при регистрации.