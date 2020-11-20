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Байден сделал еще один шаг к победе на выборах в США и пригрозил Трампу

20 ноября 2020, 07:45

Джо Байден не исключил судебного иска против администрации Дональда Трампа.

Трамп, Байден
В Джорджии подтвердили победу Джо Байдена / Reuters

Ручной пересчет голосов в американском штате Джорджия подтвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

По итогам вторичной обработки бюллетеней, Байден обошел Трампа на 12 284 голоса. Первоначально Джорджия сообщала о разрыве в 12 780 голосов, говорится в сообщении на сайте вице-губернатора штата Брэда Раффенспергера.

"Разница с предыдущими результатами находится в пределах ожидаемой погрешности, которая возникает при ручном подсчете бюллетеней. Проверка прошла успешно", — заявила исполнительный директор некоммерческой организации VotingWorks Бен Адида.

В свою очередь объявленный победителем выборов Джо Байден не исключил судебного иска против администрации Трампа, не признающей его избранным президентом.

На вопрос журналиста во время брифинга, трансляция которого велась в его Twitter, о возможном иске к администрации Трампа и Управлению общих служб (которое должно разрешить официальную передачу власти новому президенту), он сказал "Мы этого не исключаем".

При этом он отметил, что судебные тяжбы займут много времени, поэтому его команда надеется на сотрудничество с республиканцами из числа конгрессменов и сенаторов, а также губернаторов штатов.

Читайте такжеНовый шанс Трампа: еще один штат США согласился на пересчет голосовПо его словам, отказ Трампа признавать свое поражение на прошедших выборах является безответственным. "Не знаю, каковы мотивы, но это совершенно безответственно", — сказал Байден.

Напомним, после президентских выборов в штате Джорджия приняли решение провести пересчет голосов. В то же время Трамп потребовал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия. Он убежден, что избирательные комиссии должны начать сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями, оставленными избирателями при регистрации.

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

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