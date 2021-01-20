Байден сделал первую запись в президентском Twitter: что пообещал

Инаугурация Джо Байдена / Reuters

Президент США Джо Байден сделал свою первую запись в президентском аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

Сообщение Байден оставил в среду, 20 января, после инаугурации, которая состоялась в Вашингтоне.

"Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, принять решительные действия и оказать немедленную помощь американским семьям", — написал Байден.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал инаугурацию президента США Джо Байдена.

Он написал, что уверен в выходе отношений Украины и США "на новый уровень".

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Инаугурация Байдена:

В США состоялась инаугурация 46-го президента Джо Байдена.

Во время выступления он пообещал, что США на международной арене будут сильным и надежным партнером.

В частности, президент США подчеркнул, что мир наблюдает за тем, что происходит сегодня.

"Поэтому вот мое сообщение для тех, кто за пределами наших границ: Америку испытывают, и мы стали сильнее для этого. Мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром. Не для того, чтобы решать вчерашние вызовы, а сегодняшние и завтрашние вызовы", - подчеркнул Байден.

Он заверил, что США "будут сильным и надежным партнером ради мира, прогресса и безопасности".