Байден сделал заявление после победы на выборах, Трамп ответил гневной тирадой

Джо Байден призвал американцев отложить в сторону разногласия и объединиться.
Джо Байден обратился к американцам после того, как стали известны итоги выборов президента США.
Соответствующее сообщение Байден написал в сервисе микроблогов Twitter.
"Для меня большая честь, что меня выбрали руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы мне вложили", - говорится в сообщении Байдена.
Байден также призвал американцев отложить в сторону разногласия и объединиться, сообщает CNN.
"После окончания кампании пора оставить гнев и жесткую риторику позади и объединиться как нация", - подчеркнул он.
Читайте также"Все кончено": в Белом доме рассказали о реакции Трампа на итоги выборов
В свою очередь Дональд Трамп заявил о том, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.
"Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате. С понедельника наша команда начнет вести наше дело в суде, чтобы обеспечить полное соблюдение избирательных законов и избрание настоящего победителя", - говорится в заявлении Трампа.
Ранее сообщалось о том, что Байден получает большинство голосов в штате Пенсильвания. Таким образом он набирает необходимое для победы на выборах президента США число выборщиков.
Кандидат от демократов Джо Байден заручился 273 голосами выборщиков и, таким образом, обеспечил себе победу на выборах.
Читайте такжеИсход выборов решен: Трамп сделал неожиданное заявление
Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента
Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.
Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.
Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.
День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.
В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.
Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.
Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.
По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.