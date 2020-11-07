Байден сделал заявление после победы на выборах, Трамп ответил гневной тирадой

Дональд Трамп и Джо Байден / Фото Reuters

Джо Байден обратился к американцам после того, как стали известны итоги выборов президента США.

Соответствующее сообщение Байден написал в сервисе микроблогов Twitter.

"Для меня большая честь, что меня выбрали руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы мне вложили", - говорится в сообщении Байдена.

Байден также призвал американцев отложить в сторону разногласия и объединиться, сообщает CNN.

"После окончания кампании пора оставить гнев и жесткую риторику позади и объединиться как нация", - подчеркнул он.

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В свою очередь Дональд Трамп заявил о том, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

"Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате. С понедельника наша команда начнет вести наше дело в суде, чтобы обеспечить полное соблюдение избирательных законов и избрание настоящего победителя", - говорится в заявлении Трампа.

Ранее сообщалось о том, что Байден получает большинство голосов в штате Пенсильвания. Таким образом он набирает необходимое для победы на выборах президента США число выборщиков.

Кандидат от демократов Джо Байден заручился 273 голосами выборщиков и, таким образом, обеспечил себе победу на выборах.

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