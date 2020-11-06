Байден существенно сократил отставание от Трампа в ключевом штате

Оба претендента на пост президента США продолжают идти "ноздря в ноздрю".
В штате Джорджия кандидат-"демократ" Джо Байден всерьез сократил отставание от действующего руководителя Белого дома Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News. Кроме того, отмечается ‒ в Джорджии Трамп и Байден набрали приблизительно по 49,4% голосов избирателей каждый. При этом за Трампа проголосовали примерно на 1775 человек больше, чем за его оппонента.
Согласно нынешней ситуации, победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков (всего для победы на выборах президента нужно 270 голосов).
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Выборы президента США - что было ранее:
- Согласно данным, которые обновляются в режиме онлайн, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – 264 голоса выборщиков. У Трампа – 214 голосов. Подсчет голосов избирателей продолжается.
- Действующий глава государства Дональд Трамп считает, что на выборах произошли фальсификации. Его команда готова оспаривать результаты во всех штатах, где победил Джо Байден.
- По мнению правозащитника Александра Закриничного, в случае победы Байдена Украина может ожидать новых кредитных траншей от США и давления на Россию. Если победит Трамп, денежных кредитов не будет, однако Киев получит военную помощь.
Автор: Дмитрий Видоменко