Байден существенно сократил отставание от Трампа в ключевом штате

Дональд Трамп и Джо Байден / Reuters

В штате Джорджия кандидат-"демократ" Джо Байден всерьез сократил отставание от действующего руководителя Белого дома Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News. Кроме того, отмечается ‒ в Джорджии Трамп и Байден набрали приблизительно по 49,4% голосов избирателей каждый. При этом за Трампа проголосовали примерно на 1775 человек больше, чем за его оппонента.

Согласно нынешней ситуации, победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков (всего для победы на выборах президента нужно 270 голосов).

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