Байден существенно ужесточил правила въезда в США

Всех тех, кто приезжает в страну, теперь обязали предъявлять отрицательный тест на коронавирус.
Новоизбранный президент Джо Байден подписал указ об усилении ограничений на въезд в США. После прибытия в страну из-за границы теперь нужно проходить самоизоляцию, пишет NBC News.
Также всех обязали иметь отрицательный тест на коронавирус.
Кроме того, 46-й президент США подписал распоряжение с требованием, чтобы люди были в масках в самолетах, поездах и морских судах.
Американский президент прибег к таким решениям для борьбы с распространением коронавируса в США, где наблюдается усиление пандемии.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.
Автор: Екатерина Трохимчук