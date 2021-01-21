Байден существенно ужесточил правила въезда в США

Байден ужесточил правила въезда в США / Reuters

Новоизбранный президент Джо Байден подписал указ об усилении ограничений на въезд в США. После прибытия в страну из-за границы теперь нужно проходить самоизоляцию, пишет NBC News.

Также всех обязали иметь отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, 46-й президент США подписал распоряжение с требованием, чтобы люди были в масках в самолетах, поездах и морских судах.

Американский президент прибег к таким решениям для борьбы с распространением коронавируса в США, где наблюдается усиление пандемии.

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