Байден впервые после Буша поселит в Белом доме кота

Джо Байден поселит в Белом доме кота / Фото Reuters

Семья объявившего свою победу в президентских выборах в США демократа Джо Байдена намерена обзавестись котом.

Как рассказала в Twitter телеведущая CBS Джей Поли, анонсируя воскресный выпуск своей утренней программы, помимо двух немецких овчарок, в Белый дом с ними заедет еще и кот.

"Джо Байден и его жена Джилл Байден не просто привезут в Белый дом своих немецких овчарок Мэйджор и Чемпион. Байдены эксклюзивно рассказали нам, что скоро к ним присоединится кот", - сказала журналистка.

Отметим, последний раз в резиденции президента США в Вашингтоне питомец из семейства кошачьих разгуливал во время президентства Джорджа Буша в 2001-2009 годах.

Действующий президент США Дональд Трамп же решил не обзаводиться животными во время пребывания в Белом доме.

У Барака Обамы была португальская водяная собака по кличке Бо, которая была подарком от сенатора Эдварда Кеннеди.

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