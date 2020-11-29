Байден впервые после Буша поселит в Белом доме кота

Действующий президент США Дональд Трамп не обзаводился животными во время пребывания в Белом доме.
Семья объявившего свою победу в президентских выборах в США демократа Джо Байдена намерена обзавестись котом.
Как рассказала в Twitter телеведущая CBS Джей Поли, анонсируя воскресный выпуск своей утренней программы, помимо двух немецких овчарок, в Белый дом с ними заедет еще и кот.
"Джо Байден и его жена Джилл Байден не просто привезут в Белый дом своих немецких овчарок Мэйджор и Чемпион. Байдены эксклюзивно рассказали нам, что скоро к ним присоединится кот", - сказала журналистка.
Отметим, последний раз в резиденции президента США в Вашингтоне питомец из семейства кошачьих разгуливал во время президентства Джорджа Буша в 2001-2009 годах.
Действующий президент США Дональд Трамп же решил не обзаводиться животными во время пребывания в Белом доме.
У Барака Обамы была португальская водяная собака по кличке Бо, которая была подарком от сенатора Эдварда Кеннеди.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.