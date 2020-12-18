Байден впервые заговорил о расследовании в отношении сына

Байден впервые прокомментировал расследование в отношении своего сына / Фото Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден заявил, что полностью доверяет своему сыну Хантеру, поэтому абсолютно уверен в его честности и правоте.

Как сообщает Голос Америки, ранее Хантер Байден признался, что относительно него ведется налоговое расследование.

"Мы очень доверяем нашему сыну... Меня не беспокоят любые обвинения, выдвинутые против него", - подчеркнул глава государства.

Байден впервые публично высказал свое отношение относительно ситуации, в которой оказался его сын.

"Я не беспокоюсь о том, в чем его обвиняют. Это используется, чтобы повредить мне. Я думаю, что это такая нечестная игра, но имеем то, что имеем", - подытожил президент.

Как известно, Хантер Байден 10 декабря сообщил, что находится под следствием за якобы налоговые преступления. Расследование ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.

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Расследование против сына Байдена