Байден вскоре объявит о своей победе на выборах - СМИ

Конкурент Трампа хочет немедленно переключиться в режим избранного президента.
Демократ Джо Байден по результатам выборов президента в США готовится объявить себя избранным президентом. В скором времени он должен выступить с обращением к нациии.
Как пишет CNN со ссылкой на свои источники, Байден выступит с обращением днем или вечером 6 ноября. По данным источников, его команда намерена действовать быстро и объявить о переходном периоде. Также сообщается, что Байден хочет немедленно переключиться в режим избранного президента.
Также CNN отмечает, что команда Байдена в течение несколько месяцев готовила переходный период, однако срочность такого плана объясняется тем, что действующий президент Дональд Трамп ставит под сомнение законность выборов.
Выборы президента США
- В Америке 3 ноября прошли выборы главы государства. Согласно актуальным данным подсчета голосов, Байден претендует на 264 голоса выборщиков, Трамп – на 214.
- Ранее Трамп снова объявил себя победителем выборов и заявил о фальсификациях, после чего ряд американских телеканалов решили прервать эфир его выступления.
- По словам политолога Екатерины Одарченко, Трамп заранее планировал подавать иск в Верховный суд с целью оспорить результаты президентских выборов. В рамках президентской избирательной кампании более 100 миллионов избирателей проголосовали по почте, что является беспрецедентным явлением в истории.
Автор: Екатерина Трохимчук