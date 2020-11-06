Байден вскоре объявит о своей победе на выборах - СМИ

Джо Байден готовится объявить о своей победе на выборах / GettyImages

Демократ Джо Байден по результатам выборов президента в США готовится объявить себя избранным президентом. В скором времени он должен выступить с обращением к нациии.

Как пишет CNN со ссылкой на свои источники, Байден выступит с обращением днем или вечером 6 ноября. По данным источников, его команда намерена действовать быстро и объявить о переходном периоде. Также сообщается, что Байден хочет немедленно переключиться в режим избранного президента.

Также CNN отмечает, что команда Байдена в течение несколько месяцев готовила переходный период, однако срочность такого плана объясняется тем, что действующий президент Дональд Трамп ставит под сомнение законность выборов.

Выборы президента США