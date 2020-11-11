Байден заявил о готовности решить проблему войны на Донбассе

Байден готов сотрудничать с Европой в решении конфликта на Донбассе / Reuters

Избранный президент США Джо Байден заявил, что готов совместно с премьер-министром Великобритании и президентом Франции работать над решением конфликта на Донбассе.

Как сообщает CBS News, во время разговора с Макроном будущий президент США заявил об "интересе к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также — по иранской ядерной программе".

В то же время, в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден заявил о желании "работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина".​

"Избранный президент выразил заинтересованность в сотрудничестве с Великобританией, НАТО и ЕС по общим трансатлантическим приоритетам", – также говорится в сообщении.​

Отметим, во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter Байден, заявил, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.

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