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Байден заявил о готовности решить проблему войны на Донбассе

11 ноября 2020, 00:10

Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины.

Байден готов сотрудничать с Европой в решении конфликта на Донбассе / Reuters

Избранный президент США Джо Байден заявил, что готов совместно с премьер-министром Великобритании и президентом Франции работать над решением конфликта на Донбассе.

Как сообщает CBS News, во время разговора с Макроном будущий президент США заявил об "интересе к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также — по иранской ядерной программе".

В то же время, в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден заявил о желании "работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина".​

"Избранный президент выразил заинтересованность в сотрудничестве с Великобританией, НАТО и ЕС по общим трансатлантическим приоритетам", – также говорится в сообщении.​

Отметим, во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter Байден, заявил, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.

Джо Байден - о чем ранее сообщал Главред:

  • Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон впервые с тех пор, как его назвали победителем выборов в США. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
  • Также Байден обратился к американцам после того, как стали известны итоги выборов президента США.
  • Как сообщают СМИ, Байден планирует издать указы, отменяющие ключевые распоряжения его предшественника Дональда Трампа.

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