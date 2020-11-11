Байден заявил о готовности решить проблему войны на Донбассе

Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины.
Избранный президент США Джо Байден заявил, что готов совместно с премьер-министром Великобритании и президентом Франции работать над решением конфликта на Донбассе.
Как сообщает CBS News, во время разговора с Макроном будущий президент США заявил об "интересе к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также — по иранской ядерной программе".
В то же время, в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден заявил о желании "работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина".
"Избранный президент выразил заинтересованность в сотрудничестве с Великобританией, НАТО и ЕС по общим трансатлантическим приоритетам", – также говорится в сообщении.
Отметим, во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter Байден, заявил, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.
"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.
Джо Байден - о чем ранее сообщал Главред:
- Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон впервые с тех пор, как его назвали победителем выборов в США. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
- Также Байден обратился к американцам после того, как стали известны итоги выборов президента США.
- Как сообщают СМИ, Байден планирует издать указы, отменяющие ключевые распоряжения его предшественника Дональда Трампа.