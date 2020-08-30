"Беги, Саня, беги": белорусы несут Лукашенко огромного таракана и венки

Жители Беларуси опять вышли на акцию протеста / TYT.by

В воскресенье, 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко (ему 66 лет) в Беларуси оппозиция проводит масштабный "Марш мира и независимости". Он начался в 14:00, люди подтягиваются к площади Независимости в Минске. При этом женщины ложатся на асфальт на проспекте Независимости в надежде не пропустить технику правоохранителей дальше, где собралась основная колонна протестующих.

Об этом сообщает портал TUT.BY.

При этом силовики отрезают подходы к площади Независимости и блокируют толпу.

Тысячи протестующих сейчас продолжают движение по проспекту Независимости в сторону ГУМа.

На некоторых участках произошли стычки с силовиками и задержания.

Отметим, что белорусы проявили изобретательность и подготовили президенту подарки. В частности, в Минске в толпе заметили огромного самодельного таракана.

Таракан для Лукашенко / TYT.by

В некоторых городах, в частности, в Бресте, люди вышли на марш с похоронным венком для Лукашенко.

Венок для Лукашенко, Брест / Nexta

Есть и те, кто решил подарить Лукашенко унитаз.

Подарок для Лукашенко / TYT.by

Также белорусы несут плакаты, призывающие действующего президента уйти, например, с надписью: "Беги, Саня, беги".

Читайте такжеВ центре Минска начались столкнования: силовики пакуют протестующихНапомним, ранее на площадь Независимости в центре Минска пришли участницы протестного движения с тыквами, которые они положили через ограждение, сообщает onliner.by. Тем самым они своеобразно поздравили Лукашенко с 66-летием.