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Беларусь готовится к войне: Лукашенко дал приказ оборонным предприятиям

23 мая 2020, 05:31

Беларусь не намерена воевать с другими государствами, но будет готова дать отпор.

Лукашенко
Лукашенко считает, что Беларусь должна создать собственную ракету / УНИАН

Республика Беларусь сосредоточит свои усилия на развитии оборонно-промышленного комплекса. В планах Минска – создание белорусской ракеты, а также производство стрелкового оружия, средств противовоздушной обороны и бронетанковой техники. Воевать Беларусь не намерена, однако защитить себя готова. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко в ходе визита на одно из минских оборонных предприятий.

По его словам, Беларусь не боится большой войны, так как государство не входит в сферу интересов геополитических китов. При этом к войне готовиться нужно всегда, именно поэтому Минск акцентирует внимание на оборонном комплексе.

"Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства", - заверил Лукашенко и добавил, что Беларусь также будет работать над производством средств ПВО, стрелкового оружия и бронетанковой техники.

Напоследок он подчеркнул, что Беларуси "нужна своя ракета" и Минск должен создать такие условия, при которых государство не будет зависеть от поставок вооружений из других стран.

Ранее Александр Лукашенко признался, что опасается народного восстания в Беларуси.

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